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*Foo Fighters*



14 окт 2018 : 		 FOO FIGHTERS и десятилетний мальчик исполнили хит METALLICA

15 авг 2018 : 		 Документальный фильм от лидера FOO FIGHTERS

26 июл 2018 : 		 Лидер FOO FIGHTERS записал 25-минутный трек

25 июл 2018 : 		 Гитарист FOO FIGHTERS продаёт 20 гитар

13 май 2018 : 		 Лидер FOO FIGHTERS чуть не упал со сцены

29 янв 2018 : 		 FOO FIGHTERS удостоились Грэмми в категории «Лучшая рок-песня»

8 ноя 2017 : 		 FOO FIGHTERS продали 3/4 миллиона билетов

25 окт 2017 : 		 Фрагмент нового фильма FOO FIGHTERS

21 окт 2017 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

27 сен 2017 : 		 FOO FIGHTERS стали первыми

22 сен 2017 : 		 FOO FIGHTERS' в 'Carpool Karaoke'

19 сен 2017 : 		 FOO FIGHTERS будут первыми

18 сен 2017 : 		 Фронтмен THE HIVES вместе с FOO FIGHTERS исполнил песню AC/DC

13 сен 2017 : 		 FOO FIGHTERS исполняют AC/DC

7 сен 2017 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

24 авг 2017 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

23 июн 2017 : 		 Самая яркая звезда поп-музыки на новом альбоме FOO FIGHTERS

20 июн 2017 : 		 Новый альбом FOO FIGHTERS выйдет в сентябре

2 июн 2017 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

30 май 2017 : 		 FOO FIGHTERS продолжили играть без электричества

25 май 2017 : 		 Бывший гитарист FOO FIGHTERS критикует поступок Криса Корнелла

30 апр 2017 : 		 Участники HALESTORM, SLIPKNOT воздали должное Dave'y Grohl'y

2 фев 2017 : 		 Гитарист FOO FIGHTERS выпускает сольную работу

2 дек 2016 : 		 FOO FIGHTERS могут «что-нибудь записать»

24 ноя 2016 : 		 Новое видео барабанщика FOO FIGHTERS

23 ноя 2016 : 		 Барабанщик FOO FIGHTERS: «Менеджер хотел исключить мои песни из альбома»

3 ноя 2016 : 		 Барабанщик FOO FIGHTERS выпускает сольный альбом

14 окт 2016 : 		 FOO FIGHTERS пришли к соглашению по иску

26 май 2016 : 		 Гитарист FOO FIGHTERS назвал перерыв в деятельности группы «странным и необычным»

3 мар 2016 : 		 FOO FIGHTERS не собираются распадаться

6 янв 2016 : 		 Шестой релиз FOO FIGHTERS получил платину

20 ноя 2015 : 		 Фрагмент нового трека FOO FIGHTERS

15 ноя 2015 : 		 FOO FIGHTERS отменили европейский тур

20 окт 2015 : 		 FOO FIGHETRS исполнили песню QUEEN вместе с барабанщиком RATT

28 сен 2015 : 		 FOO FIGHETRS исполнили песню LED ZEPPELIN вместе с Jewel

15 сен 2015 : 		 Документальный проект FOO FIGHTERS получил две Эмми

7 сен 2015 : 		 JOHN PAUL JONES и ROGER TAYLOR исполнили QUEEN вместе с FOO FIGHTERS

27 авг 2015 : 		 Лидер FOO FIGHTERS пожурил другие группы за короткие выступления

3 авг 2015 : 		 Лидер FOO FIGHTERS ответил поклонникам

31 июл 2015 : 		 Тысяча фанатов исполняет песню FOO FIGHTERS

14 июл 2015 : 		 Лидер FOO FIGHTERS о сломанной ноге

6 июл 2015 : 		 DAVE GROHL открыл тур FOO FIGHTERS сидя на троне

24 июн 2015 : 		 Лидер FOO FIGHTERS не сможет ходить нормально несколько месяцев

17 июн 2015 : 		 FOO FIGHTERS отменили европейский тур

14 июн 2015 : 		 FOO FIGHTERS отменили два выступления

13 июн 2015 : 		 Лидер FOO FIGHTERS сломал на концерте ногу

8 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления FOO FIGHTERS

20 апр 2015 : 		 Новый ЕР FOO FIGHTERS доступен для прослушивания

16 апр 2015 : 		 Вокалист FOO FIGHTERS: «Я буду фанатом METALLICA до самой смерти»

22 фев 2015 : 		 Документальный материал FOO FIGHTERS выйдет на DVD

17 фев 2015 : 		 На концерте FOO FIGHTERS пропал звук

11 янв 2015 : 		 DAVID LEE ROTH, PAUL STANLEY, SLASH, ALICE COOPER присоединились на сцене к FOO FIGHTERS

25 дек 2014 : 		 Барабанщик FOO FIGHTERS: «Рождество — это поток неприятностей»

3 дек 2014 : 		 DAVE GROHL о реакции Курта на первое демо FOO FIGHTERS

30 ноя 2014 : 		 FOO FIGHTERS продают Рождественский свитер с оформленим а-ля EMPEROR

25 ноя 2014 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

21 ноя 2014 : 		 FOO FIGHTERS в 'The Ellen DeGeneres Show'

12 ноя 2014 : 		 Барабанщик FOO FIGHTERS: «Новый альбом U2 звучит как пердёж!»

7 ноя 2014 : 		 Лидер FOO FIGHTERS не в восторге от исполнения альбомов целиком

6 ноя 2014 : 		 FOO FIGHTERS отметят юбилей летом

31 окт 2014 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

24 окт 2014 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

20 окт 2014 : 		 Новое видео FOO FIGHTERS

17 окт 2014 : 		 Новая песня FOO FIGHTERS

16 окт 2014 : 		 FOO FIGHTERS выступили с HEART

14 окт 2014 : 		 FOO FIGHTERS исполнили кавер-версию BLACK SABBATH

9 окт 2014 : 		 Фрагмент нового трека FOO FIGHTERS

19 сен 2014 : 		 Лидер FOO FIGHTERS воздал должное вокалисту GWAR

10 сен 2014 : 		 FOO FIGHTERS ответили басисту KISS

2 сен 2014 : 		 Фрагмент нового трека FOO FIGHTERS

21 авг 2014 : 		 Трейлер нового альбома FOO FIGHTERS

12 авг 2014 : 		 Новый альбом FOO FIGHTERS выйдет в ноябре

31 июл 2014 : 		 FOO FIGHTERS завершили запись

8 июл 2014 : 		 Фронтмен FOO FIGHTERS: «Концерты по запросам поклонников — будущее туров»

3 май 2012 : 		 Фронтмен FOO FIGHTERS подтвердил слухи о фильме 'Sound City'

13 фев 2012 : 		 FOO FIGHTERS получили Грэмми

2 окт 2011 : 		 ROGER WATERS выступил с FOO FIGHTERS

4 июл 2011 : 		 ALICE COOPER выступил с FOO FIGHTERS

26 апр 2011 : 		 DAVE GROHL вновь сыграл "Smells Like Teen Spirit"

7 апр 2011 : 		 DAVE GROHL сказал, что FOO FIGHTERS окончательно «вышли из тени» NIRVANA

12 мар 2011 : 		 FOO FIGHTERS выпустят альбом кавер-версий

14 фев 2011 : 		 LEMMY в новом видео FOO FIGHTERS

28 окт 2010 : 		 Участники NIRVANA на новом альбоме FOO FIGHTERS

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FOO FIGHTERS и десятилетний мальчик исполнили хит METALLICA

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FOO FIGHTERS и десятилетний мальчик исполнили хит METALLICA "Enter Sandman" на концерте двенадцатого октября в Sprint Centre.

В какой-то момент концерта, Dave Grohl позвал Колера Кэш Рула на сцену и спросил, может ли он сыграть на гитаре. На что тот ответил, что он большой поклонник METALLICA и знает как играть "множество из их песен". Dave спросил, может ли он что-то сыграть и тот ответил "конечно" и сыграл главный рифф из "Enter Sandman". Grohl развел руками в воздухе и музыканты FOO FIGHTERS присоединились к исполнению этого трека, в то время как Dave выдал лучшее исполнение под James'a Hetfield'a. После куплета и припева, Dave вновь обратился к мальчику и спросил, знает ли он еще что-то из METALLICA и тот сыграл немного из "Welcome Home (Sanitarium)" и "Wherever I May Roam", после чего Grohl заметил, что он знает больше песен METALLICA чем могут сыграть FOO FIGHTERS.



Watch FOO FIGHTERS Play METALLICA's Enter Sandman' With 10-Year-Old Boy




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

HELLECTOR
14 окт 2018, 17:57		Даже десятилетний мальчик....

Nico78
14 окт 2018, 18:42		Даже десятилетний мальчик....(2)


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