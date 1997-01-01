FOO FIGHTERS и десятилетний мальчик исполнили хит METALLICA
FOO FIGHTERS и десятилетний мальчик исполнили хит METALLICA "Enter Sandman" на концерте двенадцатого октября в Sprint Centre.
В какой-то момент концерта, Dave Grohl позвал Колера Кэш Рула на сцену и спросил, может ли он сыграть на гитаре. На что тот ответил, что он большой поклонник METALLICA и знает как играть "множество из их песен". Dave спросил, может ли он что-то сыграть и тот ответил "конечно" и сыграл главный рифф из "Enter Sandman". Grohl развел руками в воздухе и музыканты FOO FIGHTERS присоединились к исполнению этого трека, в то время как Dave выдал лучшее исполнение под James'a Hetfield'a. После куплета и припева, Dave вновь обратился к мальчику и спросил, знает ли он еще что-то из METALLICA и тот сыграл немного из "Welcome Home (Sanitarium)" и "Wherever I May Roam", после чего Grohl заметил, что он знает больше песен METALLICA чем могут сыграть FOO FIGHTERS.
HELLECTOR
Nico78
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