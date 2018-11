сегодня



Новая песня ANGER AS ART Американские трэшеры ANGER AS ART 23 ноября на Malevolence Records выпустят первый в своей карьере концертный релиз, получивший название "Fast As Fuck!". В него войдет 16 композиций, тринадцать из которых были записаны третьего февраля в ChiCali Lounge, Monterey Park, CA, а три из них — в студии, включая кавер-версию композиции Montrose "Matriarch". Видео с текстом на одну из новых песен, "Everybody Dies", доступно ниже.



Трек-лист:



"Gods Of Hate"

"Aim For The Heart"

"I Create Your God"

"Tombward"

"Unknowing Undead"

"Race For The War"

"Time Devours Life"

"The Crush"

"Hammer Blade And Twisting Fire"

"Two Minutes Hate"

"Dim Carcosa"

"Never Forgive, Never Forget"

"Head Of The Snake"

"Everybody Dies" (Bonus Studio Track)

"Vicious Intent" (Bonus Studio Track)

"Matriarch" (Bonus Studio Track)*



* Montrose cover



















