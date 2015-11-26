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Бывший барабанщик KORN основал группу BIAS



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Бывший барабанщик KORN David Silveria основал группу BIAS, в состав которой также входят басист Chris Dorame, гитаристы Joe Taback и Mike Martin и вокалист Rich Nguyen. Silveria, Dorame и Taback ранее играли в группе CORE 10, которая "схлопнулась" в начале этого года после выпуска нескольких синглов и ряда локальный концертов.

В настоящий момент группа работает в студии вместе с Chris'ом Collier'ом (KXM, PRONG) над дебютным альбомом. «Песни отличаются одна от другой — некоторые тяжелые, некоторые мелодичные, а некоторое и такие и такие. Я думаю, что люди будут приятно удивлены» — говорит вокалист команды, Rich Nguyen.

Дебютное выступление новой команды намечено на на 25 января.



Former KORN Drummer DAVID SILVERIA Launches New Band BIAS






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Mistis


21 ноя 2018, 00:48		глаза режет


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