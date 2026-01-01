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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*Видео с выступления SCORPIONS 29
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 24
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Breaking in a Sequence

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3 авг 2026 : 		 Новая песня BREAKING IN A SEQUENCE

28 июн 2022 : 		 Бывший барабанщик KORN покинул BREAKING IN A SEQUENCE

28 апр 2022 : 		 Новое видео BREAKING IN A SEQUENCE

25 апр 2022 : 		 Новый ЕР BREAKING IN A SEQUENCE доступен для прослушивания

26 окт 2021 : 		 Новая песня BREAKING IN A SEQUENCE

13 авг 2021 : 		 Новое видео BREAKING IN A SEQUENCE

7 апр 2021 : 		 Почему BREAKING IN A SEQUENCE перестали использовать название BIAS

12 фев 2021 : 		 Кавер-версия FAITH NO MORE от BREAKING IN A SEQUENCE

25 янв 2021 : 		 BREAKING IN A SEQUENCE выпустили новый ЕР

3 авг 2020 : 		 Новая песня BREAKING IN A SEQUENCE

21 апр 2020 : 		 Новое видео BI*AS

23 мар 2020 : 		 Видео с выступления BI*AS

28 авг 2019 : 		 BI·AS анонсировали даты турне

12 авг 2019 : 		 Новое видео BI*AS

31 июл 2019 : 		 Новая песня BI·AS

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22 дек 2018 : 		 BIAS представят первый сингл в январе

2 дек 2018 : 		 Фрагмент нового материала BIAS

21 ноя 2018 : 		 Бывший барабанщик KORN основал группу BIAS
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|||| сегодня

Новая песня BREAKING IN A SEQUENCE



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"Don't Run", новая песня группы BREAKING IN A SEQUENCE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Inanimate", выход которого запланирован на этот год




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