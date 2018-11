сегодня



Новое видео JUNGLE ROT



"A Burning Cinder", новое видео группы JUNGLE ROT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Jungle Rot", выход которого запланирован на 20 июля.



Трек-лист:



01. Send Forth Oblivion

02. Delusional Denial

03. A Burning Cinder

04. Triggered

05. Fearmonger (feat. Schmier)

06. Stay Dead

07. Glory For The Fallen

08. Pumped Full Of Lead

09. Twisted Mind

10. Terrible Certainty (KREATOR cover)















просмотров: 238