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Jungle Rot

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21 ноя 2018 : 		 Новое видео JUNGLE ROT

21 июл 2018 : 		 Новое видео JUNGLE ROT

1 июл 2018 : 		 Новая песня JUNGLE ROT

10 июн 2018 : 		 Вокалист DESTRUCTION в новой песне JUNGLE ROT

28 мар 2018 : 		 Новое видео JUNGLE ROT

19 дек 2017 : 		 JUNGLE ROT начнут запись зимой

1 июн 2017 : 		 У JUNGLE ROT есть семь песен

9 мар 2016 : 		 Новое видео JUNGLE ROT

23 сен 2015 : 		 В автобусе с JUNGLE ROT

17 сен 2015 : 		 Кавер-версия HALLOWS EVE от JUNGLE ROT

8 сен 2015 : 		 JUNGLE ROT записали кавер-версию HALLOWS EVE

12 июн 2015 : 		 Новая песня JUNGLE ROT

28 май 2015 : 		 Новая песня JUNGLE ROT

6 ноя 2013 : 		 Новое видео JUNGLE ROT

9 июл 2013 : 		 Новое видео JUNGLE ROT

2 апр 2013 : 		 Новое видео JUNGLE ROT

15 мар 2013 : 		 Новая песня JUNGLE ROT

3 мар 2013 : 		 Новое видео JUNGLE ROT

9 фев 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома JUNGLE ROT

4 фев 2013 : 		 Новый альбом JUNGLE ROT выйдет в марте

9 янв 2013 : 		 Трейлер переиздания JUNGLE ROT

6 мар 2012 : 		 Новое видео JUNGLE ROT

1 июн 2011 : 		 Новое видео JUNGLE ROT

17 май 2011 : 		 Новая песня JUNGLE ROT

10 май 2011 : 		 Обложка нового альбома JUNGLE ROT

28 апр 2011 : 		 JUNGLE ROT на VICTORY RECORDS

25 дек 2010 : 		 JUNGLE ROT представили нового ударника

18 апр 2010 : 		 Новое видео JUNGLE ROT

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Новое видео JUNGLE ROT



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"A Burning Cinder", новое видео группы JUNGLE ROT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Jungle Rot", выход которого запланирован на 20 июля.

Трек-лист:

01. Send Forth Oblivion
02. Delusional Denial
03. A Burning Cinder
04. Triggered
05. Fearmonger (feat. Schmier)
06. Stay Dead
07. Glory For The Fallen
08. Pumped Full Of Lead
09. Twisted Mind
10. Terrible Certainty (KREATOR cover)



JUNGLE ROT Releases




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