Новое видео JUNGLE ROT

"A Burning Cinder", новое видео группы JUNGLE ROT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Jungle Rot", выход которого запланирован на 20 июля.
Трек-лист:
01. Send Forth Oblivion
02. Delusional Denial
03. A Burning Cinder
04. Triggered
05. Fearmonger (feat. Schmier)
06. Stay Dead
07. Glory For The Fallen
08. Pumped Full Of Lead
09. Twisted Mind
10. Terrible Certainty (KREATOR cover)
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