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19 дек 2017
JUNGLE ROT начнут запись зимой
JUNGLE ROT с пятого января отправятся в студию Beilie City Sound вместе с Chris'ом Djuricic'ом для записи нового материала, за сведение которого будет отвечать Dan Swanö (DARK FUNERAL, MARDUK). Обложку для альбома создаст Gyula Havancsak, а выпуском будут заниматься Victory Records весной 2018. В альбом войдут такие треки как "Delusional Denial", "Glory For The Fallen", "Stay Dead", "Twisted Mind", "Fearmonger", "Pumped Full Of Lead", "A Burning Cinder", "Triggered", "Full Scale War" and "Send Forth Oblivion", а также какие-то кавер-версии. |
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