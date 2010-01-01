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*Jungle Rot*



19 дек 2017 : 		 JUNGLE ROT начнут запись зимой

1 июн 2017 : 		 У JUNGLE ROT есть семь песен

9 мар 2016 : 		 Новое видео JUNGLE ROT

23 сен 2015 : 		 В автобусе с JUNGLE ROT

17 сен 2015 : 		 Кавер-версия HALLOWS EVE от JUNGLE ROT

8 сен 2015 : 		 JUNGLE ROT записали кавер-версию HALLOWS EVE

12 июн 2015 : 		 Новая песня JUNGLE ROT

28 май 2015 : 		 Новая песня JUNGLE ROT

6 ноя 2013 : 		 Новое видео JUNGLE ROT

9 июл 2013 : 		 Новое видео JUNGLE ROT

2 апр 2013 : 		 Новое видео JUNGLE ROT

15 мар 2013 : 		 Новая песня JUNGLE ROT

3 мар 2013 : 		 Новое видео JUNGLE ROT

9 фев 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома JUNGLE ROT

4 фев 2013 : 		 Новый альбом JUNGLE ROT выйдет в марте

9 янв 2013 : 		 Трейлер переиздания JUNGLE ROT

6 мар 2012 : 		 Новое видео JUNGLE ROT

1 июн 2011 : 		 Новое видео JUNGLE ROT

17 май 2011 : 		 Новая песня JUNGLE ROT

10 май 2011 : 		 Обложка нового альбома JUNGLE ROT

28 апр 2011 : 		 JUNGLE ROT на VICTORY RECORDS

25 дек 2010 : 		 JUNGLE ROT представили нового ударника

18 апр 2010 : 		 Новое видео JUNGLE ROT

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|||| 19 дек 2017

JUNGLE ROT начнут запись зимой

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JUNGLE ROT с пятого января отправятся в студию Beilie City Sound вместе с Chris'ом Djuricic'ом для записи нового материала, за сведение которого будет отвечать Dan Swanö (DARK FUNERAL, MARDUK). Обложку для альбома создаст Gyula Havancsak, а выпуском будут заниматься Victory Records весной 2018. В альбом войдут такие треки как "Delusional Denial", "Glory For The Fallen", "Stay Dead", "Twisted Mind", "Fearmonger", "Pumped Full Of Lead", "A Burning Cinder", "Triggered", "Full Scale War" and "Send Forth Oblivion", а также какие-то кавер-версии.

JUNGLE ROT To Record New Album In January



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