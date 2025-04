8 апр 2025



RAY ALDER, MATT BARLOW And STU BLOCK на новом альбоме ARTIZAN



Ty Tammeus вместе с легендарным продюсером Jim'ом Morris'ом (CRIMSON GLORY, DEATH, CANNIBAL CORPSE, ICED EARTH, KAMELOT) работают над новым альбомом "The Furthest Reaches Part 2: The Gaia Effect".



Мы с Jim'ом знакомы еще со времен моей работы в пауэр-метал группе LEVIATHAN. У моего друга была кассета с записью «Transcendence» CRIMSON GLORY. Продюсирование было просто потрясающим, и я понял, что мы должны найти способ поработать с ним. Я отправил Jim'у наше первое демо в 1989 году, и он согласился спродюсировать и спроектировать наш первый релиз, самоназванный EP «Leviathan». Мы отправили его на работу в Колорадо. Установились прочные отношения, и с тех пор я работал с ним над каждым альбомом. Это будет наш седьмой совместный проект. Но его отличает то, что я пишу весь материал в соавторстве с ним. Jim написал и будет исполнять партии всех гитар, баса и синтезатора, а также будет играть на бэк-вокале. Он также будет заниматься новаторским звуковым оформлением, которое будет продемонстрировано в финальном миксе с использованием Dolby Surround. Это идеальная возможность продемонстрировать способности Jim'а не только как продюсера/инженера, но и как автора песен/исполнителя, воплотив в жизнь мое видение этого альбома».



«The Furthest Reaches Part 2: The Gaia Effect» - это эпическая хард-роковая научно-фантастическая сага с элементами классического прог-рока 1970-х и современного металла. Продолжительность альбома составляет более семидесяти минут, и в нем собрано все, что только можно, чтобы передать еще больше великолепных, парящих, запоминающихся мелодий, которыми славятся ARTIZAN, а также по-настоящему динамичную, убедительную структуру песен и повествование.



Мать-Земля, почти сломленная пренебрежением со стороны человека, наносит ответный удар, развязывая апокалиптический водоворот против человечества. Но существует и другой фактор - межзвездная сила со своими собственными планами. Хранители вернулись из «Самых дальних рубежей» и намерены выполнить свое обещание.



Как рассказывает сам Morris: «Впервые я встретил Ty и Tom, когда они связались со мной, чтобы спродюсировать проект для своей группы LEVIATHAN в Колорадо где-то в 1990 году. Мне показалось, что у него отличный мелодичный металлический голос, а игра Ty была свежей и интересной, являясь отличительной чертой музыки. Спустя годы они обратились ко мне с новой группой, ARTIZAN. Мы работали над несколькими пластинками в течение следующих десяти лет, и всегда это были отличные, сюжетные записи и по-настоящему веселые сессии. Группа пережила несколько дружеских смен участников, и все это время в ней играли Ty и Tom. Я дал им понять, что всегда буду готов работать с ними, независимо от ситуации. В феврале 2024 года мне позвонил Ty и спросил, не хочу ли я поучаствовать в написании и записи новой пластинки. Я ухватился за возможность поработать с Ty и Tom на первых ролях. В тот момент мы с Ty начали очень приятное сотрудничество. Моей целью было использовать оба их таланта и в то же время подтолкнуть себя к созданию лучшей пластинки и песен, на которые мы способны. Я смог использовать свой многолетний опыт работы в качестве звукорежиссера и/или продюсера для таких исполнителей, как SAVATAGE, CRIMSON GLORY, ICED EARTH, DEATH и многих других, чтобы помочь вывести этот альбом ARTIZAN на такой уровень. Мне нравится результат. Черт возьми, это было весело!»



Для создания персонажей был собран состав мирового класса:



* Matt Barlow (ASHES OF ARES, ICED EARTH) вновь исполняет роль Xul-Gar, лидера The Keepers, обеспечивая умопомрачительное выступление на семиминутном треке, специально подготовленном для демонстрации его обширного вокального мастерства.



По словам Barlow: «Для меня большая честь, что меня попросили выступить в качестве приглашенного вокалиста на еще одном потрясающем альбоме ARTIZAN. Я считаю, что для Ty это магнум опус. Я благодарен за то, что стал его частью».



Stu Block (INTO ETERNITY, ICED EARTH) раскрыл свои вокальные таланты в не менее умопомрачительном треке, посвященном возмездию человечеству.



Блок говорит: «Мне было очень приятно работать с Ty над моей песней. Он по-настоящему талантливый артист с четким видением своей музыки. Также было здорово снова поработать с самой легендой ( Jim Morris)!»



* Ray Alder (FATES WARNING) исполняет роль «Наблюдателя» - пришельца с планеты в глубине нашей галактики, который передает человечеству суровое предупреждение.



* Sabrina Valentine (SEVEN KINGDOMS) вернется с эмоциональной ролью, воплощающей дух Матери-Земли (Gaia).





+0 -0



просмотров: 283