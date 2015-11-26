Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, даю... 36
*Видео с текстом от INCITE 33
*Новое видео CREMATORY 22
*Новые переиздания EDGE OF SANITY / NIGHTINGALE выйдут в этом... 20
[= ||| все новости группы



*

Artizan

*



8 апр 2025 : 		 RAY ALDER, MATT BARLOW And STU BLOCK на новом альбоме ARTIZAN

30 авг 2018 : 		 Видео с текстом от ARTIZAN

27 июл 2018 : 		 Фрагмент переиздания ARTIZAN

25 июл 2018 : 		 Видео с текстом от ARTIZAN

9 июл 2018 : 		 Переиздание ARTIZAN выйдет летом

29 июн 2018 : 		 Трек-лист нового альбома ARTIZAN

30 май 2018 : 		 ARTIZAN выпустят новый альбом в августе

25 май 2018 : 		 ARTIZAN переиздадут альбом

6 мар 2018 : 		 HARRY CONKLIN на новом альбоме ARTIZAN

30 янв 2018 : 		 Басист ARMORED SAINT / FATES WARNING на новом альбоме ARTIZAN

8 дек 2017 : 		 ARTIZAN готовятся к записи

26 апр 2016 : 		 ARTIZAN работают над новым альбомом

10 сен 2015 : 		 Винил ARTIZAN выйдет в октябре

9 июл 2015 : 		 Новая песня ARTIZAN

10 апр 2015 : 		 Видео с текстом от ARTIZAN

26 мар 2015 : 		 Превью нового альбома ARTIZAN

18 мар 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ARTIZAN

19 фев 2015 : 		 Вокалистка SEVEN KINGDOMS на альбоме ARTIZAN

17 фев 2015 : 		 MATT BARLOW на альбоме ARTIZAN

11 сен 2013 : 		 Новое видео ARTIZAN

18 июл 2013 : 		 Видео с текстом от ARTIZAN

20 май 2013 : 		 Винил ARTIZAN выйдет в июне

6 май 2013 : 		 Новая песня ARTIZAN

8 апр 2013 : 		 Обложка нового альбома ARTIZAN

6 апр 2013 : 		 Трейлер нового альбома ARTIZAN

8 фев 2013 : 		 ARTIZAN объявили имя автора обложки
Показать далее
| - |

|||| 8 апр 2025

RAY ALDER, MATT BARLOW And STU BLOCK на новом альбоме ARTIZAN



*
zoom
*
* *
Ty Tammeus вместе с легендарным продюсером Jim'ом Morris'ом (CRIMSON GLORY, DEATH, CANNIBAL CORPSE, ICED EARTH, KAMELOT) работают над новым альбомом "The Furthest Reaches Part 2: The Gaia Effect".

Мы с Jim'ом знакомы еще со времен моей работы в пауэр-метал группе LEVIATHAN. У моего друга была кассета с записью «Transcendence» CRIMSON GLORY. Продюсирование было просто потрясающим, и я понял, что мы должны найти способ поработать с ним. Я отправил Jim'у наше первое демо в 1989 году, и он согласился спродюсировать и спроектировать наш первый релиз, самоназванный EP «Leviathan». Мы отправили его на работу в Колорадо. Установились прочные отношения, и с тех пор я работал с ним над каждым альбомом. Это будет наш седьмой совместный проект. Но его отличает то, что я пишу весь материал в соавторстве с ним. Jim написал и будет исполнять партии всех гитар, баса и синтезатора, а также будет играть на бэк-вокале. Он также будет заниматься новаторским звуковым оформлением, которое будет продемонстрировано в финальном миксе с использованием Dolby Surround. Это идеальная возможность продемонстрировать способности Jim'а не только как продюсера/инженера, но и как автора песен/исполнителя, воплотив в жизнь мое видение этого альбома».

«The Furthest Reaches Part 2: The Gaia Effect» - это эпическая хард-роковая научно-фантастическая сага с элементами классического прог-рока 1970-х и современного металла. Продолжительность альбома составляет более семидесяти минут, и в нем собрано все, что только можно, чтобы передать еще больше великолепных, парящих, запоминающихся мелодий, которыми славятся ARTIZAN, а также по-настоящему динамичную, убедительную структуру песен и повествование.

Мать-Земля, почти сломленная пренебрежением со стороны человека, наносит ответный удар, развязывая апокалиптический водоворот против человечества. Но существует и другой фактор - межзвездная сила со своими собственными планами. Хранители вернулись из «Самых дальних рубежей» и намерены выполнить свое обещание.

Как рассказывает сам Morris: «Впервые я встретил Ty и Tom, когда они связались со мной, чтобы спродюсировать проект для своей группы LEVIATHAN в Колорадо где-то в 1990 году. Мне показалось, что у него отличный мелодичный металлический голос, а игра Ty была свежей и интересной, являясь отличительной чертой музыки. Спустя годы они обратились ко мне с новой группой, ARTIZAN. Мы работали над несколькими пластинками в течение следующих десяти лет, и всегда это были отличные, сюжетные записи и по-настоящему веселые сессии. Группа пережила несколько дружеских смен участников, и все это время в ней играли Ty и Tom. Я дал им понять, что всегда буду готов работать с ними, независимо от ситуации. В феврале 2024 года мне позвонил Ty и спросил, не хочу ли я поучаствовать в написании и записи новой пластинки. Я ухватился за возможность поработать с Ty и Tom на первых ролях. В тот момент мы с Ty начали очень приятное сотрудничество. Моей целью было использовать оба их таланта и в то же время подтолкнуть себя к созданию лучшей пластинки и песен, на которые мы способны. Я смог использовать свой многолетний опыт работы в качестве звукорежиссера и/или продюсера для таких исполнителей, как SAVATAGE, CRIMSON GLORY, ICED EARTH, DEATH и многих других, чтобы помочь вывести этот альбом ARTIZAN на такой уровень. Мне нравится результат. Черт возьми, это было весело!»

Для создания персонажей был собран состав мирового класса:

* Matt Barlow (ASHES OF ARES, ICED EARTH) вновь исполняет роль Xul-Gar, лидера The Keepers, обеспечивая умопомрачительное выступление на семиминутном треке, специально подготовленном для демонстрации его обширного вокального мастерства.

По словам Barlow: «Для меня большая честь, что меня попросили выступить в качестве приглашенного вокалиста на еще одном потрясающем альбоме ARTIZAN. Я считаю, что для Ty это магнум опус. Я благодарен за то, что стал его частью».

Stu Block (INTO ETERNITY, ICED EARTH) раскрыл свои вокальные таланты в не менее умопомрачительном треке, посвященном возмездию человечеству.

Блок говорит: «Мне было очень приятно работать с Ty над моей песней. Он по-настоящему талантливый артист с четким видением своей музыки. Также было здорово снова поработать с самой легендой ( Jim Morris)!»

* Ray Alder (FATES WARNING) исполняет роль «Наблюдателя» - пришельца с планеты в глубине нашей галактики, который передает человечеству суровое предупреждение.

* Sabrina Valentine (SEVEN KINGDOMS) вернется с эмоциональной ролью, воплощающей дух Матери-Земли (Gaia).



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 283




|||
=]



[=

 

 

=]










                                                                         









/\\Вверх



Реклама на DARKSIDE.ru







Рейтинг@Mail.ru




 


 











 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом