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*Новое видео DIMMU BORGIR [66]
*Барабанщик METALLICA о своём «уникальном» стиле игры на барабанах: «Я ... [47]
*Вокалистка NIGHTWISH не слышала новых песен лидера группы [31]
*Лидер RAINBOW: «Сейчас у меня лучший состав из всех» [29]
*U.D.O. выпустит новый альбом в конце лета, тур начнется с России [27]
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*Artizan*



6 мар 2018 : 		 HARRY CONKLIN на новом альбоме ARTIZAN

30 янв 2018 : 		 Басист ARMORED SAINT / FATES WARNING на новом альбоме ARTIZAN

8 дек 2017 : 		 ARTIZAN готовятся к записи

26 апр 2016 : 		 ARTIZAN работают над новым альбомом

10 сен 2015 : 		 Винил ARTIZAN выйдет в октябре

9 июл 2015 : 		 Новая песня ARTIZAN

10 апр 2015 : 		 Видео с текстом от ARTIZAN

26 мар 2015 : 		 Превью нового альбома ARTIZAN

18 мар 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ARTIZAN

19 фев 2015 : 		 Вокалистка SEVEN KINGDOMS на альбоме ARTIZAN

17 фев 2015 : 		 MATT BARLOW на альбоме ARTIZAN

11 сен 2013 : 		 Новое видео ARTIZAN

18 июл 2013 : 		 Видео с текстом от ARTIZAN

20 май 2013 : 		 Винил ARTIZAN выйдет в июне

6 май 2013 : 		 Новая песня ARTIZAN

8 апр 2013 : 		 Обложка нового альбома ARTIZAN

6 апр 2013 : 		 Трейлер нового альбома ARTIZAN

8 фев 2013 : 		 ARTIZAN объявили имя автора обложки

31 окт 2012 : 		 Новая песня ARTIZAN

22 авг 2012 : 		 Видео записи вокала бывшим вокалистом ICED EARTH для ARTIZAN

30 май 2012 : 		 Бывший фронтмен ICED EARTH будет гостем на новом альбоме ARTIZAN

19 апр 2012 : 		 ARTIZAN начнут запись в августе

25 мар 2011 : 		 ARTIZAN представили нового гитариста

22 мар 2011 : 		 Обложка нового альбома ARTIZAN

6 фев 2011 : 		 Дата выхода нового альбома ARTIZAN

28 дек 2010 : 		 Новая песня ARTIZAN

3 ноя 2010 : 		 ARTIZAN взяли TONY SMOTHERMAN

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|||| сегодня

HARRY CONKLIN на новом альбоме ARTIZAN

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ARTIZAN объявили имя еще одного гостя — им стал вокалист HARRY CONKLIN (Jag Panzer, Satan's Host, Titan Force).

ARTIZAN Tap Vocal Legend HARRY CONKLIN For Guest Appearance On New Album







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