Фраза, имя группы
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Новое видео DIMMU BORGIR
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Барабанщик METALLICA о своём «уникальном» стиле игры на барабанах: «Я ...
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Вокалистка NIGHTWISH не слышала новых песен лидера группы
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Лидер RAINBOW: «Сейчас у меня лучший состав из всех»
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U.D.O. выпустит новый альбом в конце лета, тур начнется с России
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все новости группы
Artizan
6 мар 2018
:
HARRY CONKLIN на новом альбоме ARTIZAN
30 янв 2018
:
Басист ARMORED SAINT / FATES WARNING на новом альбоме ARTIZAN
8 дек 2017
:
ARTIZAN готовятся к записи
26 апр 2016
:
ARTIZAN работают над новым альбомом
10 сен 2015
:
Винил ARTIZAN выйдет в октябре
9 июл 2015
:
Новая песня ARTIZAN
10 апр 2015
:
Видео с текстом от ARTIZAN
26 мар 2015
:
Превью нового альбома ARTIZAN
18 мар 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома ARTIZAN
19 фев 2015
:
Вокалистка SEVEN KINGDOMS на альбоме ARTIZAN
17 фев 2015
:
MATT BARLOW на альбоме ARTIZAN
11 сен 2013
:
Новое видео ARTIZAN
18 июл 2013
:
Видео с текстом от ARTIZAN
20 май 2013
:
Винил ARTIZAN выйдет в июне
6 май 2013
:
Новая песня ARTIZAN
8 апр 2013
:
Обложка нового альбома ARTIZAN
6 апр 2013
:
Трейлер нового альбома ARTIZAN
8 фев 2013
:
ARTIZAN объявили имя автора обложки
31 окт 2012
:
Новая песня ARTIZAN
22 авг 2012
:
Видео записи вокала бывшим вокалистом ICED EARTH для ARTIZAN
30 май 2012
:
Бывший фронтмен ICED EARTH будет гостем на новом альбоме ARTIZAN
19 апр 2012
:
ARTIZAN начнут запись в августе
25 мар 2011
:
ARTIZAN представили нового гитариста
22 мар 2011
:
Обложка нового альбома ARTIZAN
6 фев 2011
:
Дата выхода нового альбома ARTIZAN
28 дек 2010
:
Новая песня ARTIZAN
3 ноя 2010
:
ARTIZAN взяли TONY SMOTHERMAN
сегодня
HARRY CONKLIN на новом альбоме
ARTIZAN
ARTIZAN объявили имя еще одного гостя — им стал вокалист HARRY CONKLIN (Jag Panzer, Satan's Host, Titan Force).
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).