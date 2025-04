сегодня



Новое видео H.E.A.T



H.E.A.T выпустят новую работу, получившую название "Welcome To The Future", 25 апреля на earMUSIC. Новый сингл из этого альбома, "Call My Name", доступен ниже:



01. Disaster

02. Bad Time For Love

03. Running To You

04. Call My Name

05. In Disguise

06. The End

07. Rock Bottom

08. Children Of The Storm

09. Losing Game

10. Paradise Lost

11. Tear It Down (R.N.R.R.)

12. We Will Not Forget







