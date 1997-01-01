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*Лидер MEGADETH: «Я бы хотел сыграть в рамках "Большой четвёрки", но на... [93]
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*Будет ли новый альбом SLAYER? Гитарист SLAYER говорит, что нет [41]
*Новое видео BLAZE BAYLEY [27]
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*H.E.A.T.*



11 фев 2018 : 		 Новое видео H.E.A.T.

21 сен 2017 : 		 Новое видео H.E.A.T.

8 сен 2017 : 		 Трейлер нового альбома H.E.A.T.

26 авг 2017 : 		 Новое видео H.E.A.T.

11 авг 2017 : 		 Видео с текстом от H.E.A.T.

5 июл 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома H.E.A.T

13 мар 2015 : 		 Концертное видео H.E.A.T

27 янв 2015 : 		 EPK от H.E.A.T

23 ноя 2014 : 		 Концертный релиз H.E.A.T выйдет в феврале

28 апр 2014 : 		 Новое видео H.E.A.T

13 фев 2014 : 		 Новое видео H.E.A.T

30 янв 2014 : 		 Трейлер нового альбома H.E.A.T

18 окт 2012 : 		 Новое видео H.E.A.T.

23 апр 2012 : 		 Новое видео H.E.A.T.

25 окт 2010 : 		 Новое видео H.E.A.T.

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|||| 11 фев 2018

Новое видео H.E.A.T.

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"Best Of The Broken", новое видео группы H.E.A.T., доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Into The Great Unknown".

H.E.A.T Release






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