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*H.E.A.T*



5 июл 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома H.E.A.T

13 мар 2015 : 		 Концертное видео H.E.A.T

27 янв 2015 : 		 EPK от H.E.A.T

23 ноя 2014 : 		 Концертный релиз H.E.A.T выйдет в феврале

28 апр 2014 : 		 Новое видео H.E.A.T

13 фев 2014 : 		 Новое видео H.E.A.T

30 янв 2014 : 		 Трейлер нового альбома H.E.A.T

18 окт 2012 : 		 Новое видео H.E.A.T.

23 апр 2012 : 		 Новое видео H.E.A.T.

25 окт 2010 : 		 Новое видео H.E.A.T.

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Обложка и трек лист нового альбома H.E.A.T

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H.E.A.T опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Into The Great Unknown", выход которого намечен на двадцать второе сентября:

01. Bastard Of Society 03:50
02. Redefined 04:19
03. Shit City 03:51
04. Time On Our Side 03:53
05. Best Of The Broken 04:32
06. Eye Of The Storm 03:41
07. Blind Leads The Blind 03:22
08. We Rule 05:45
09. Do You Want It 04:05
10. Into The Great Unknown 07:24



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