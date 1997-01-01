Обложка и трек лист нового альбома H.E.A.T

H.E.A.T опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Into The Great Unknown", выход которого намечен на двадцать второе сентября:
01. Bastard Of Society 03:50
02. Redefined 04:19
03. Shit City 03:51
04. Time On Our Side 03:53
05. Best Of The Broken 04:32
06. Eye Of The Storm 03:41
07. Blind Leads The Blind 03:22
08. We Rule 05:45
09. Do You Want It 04:05
10. Into The Great Unknown 07:24
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