Обложка и трек лист нового альбома H.E.A.T H.E.A.T опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Into The Great Unknown", выход которого намечен на двадцать второе сентября:



01. Bastard Of Society 03:50

02. Redefined 04:19

03. Shit City 03:51

04. Time On Our Side 03:53

05. Best Of The Broken 04:32

06. Eye Of The Storm 03:41

07. Blind Leads The Blind 03:22

08. We Rule 05:45

09. Do You Want It 04:05

10. Into The Great Unknown 07:24 http://www.heatsweden.com





