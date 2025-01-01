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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 175
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 144
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 104
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 80
*STU BLOCK поддержал возможное возвращение MATT BARLOW в ICED... 38
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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 175
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 144
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 104
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 80
*STU BLOCK поддержал возможное возвращение MATT BARLOW в ICED... 38
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*

H.E.A.T

*



26 май 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL спел с H.E.A.T

25 апр 2025 : 		 Новое видео H.E.A.T

3 апр 2025 : 		 Новое видео H.E.A.T

6 мар 2025 : 		 Новое видео H.E.A.T

24 янв 2025 : 		 Новый альбом H.E.A.T выйдет весной

1 июл 2023 : 		 Концертный трек H.E.A.T

4 июн 2023 : 		 Концертное видео H.E.A.T

13 май 2023 : 		 Новое видео H.E.A.T

5 май 2023 : 		 Новое видео H.E.A.T

4 апр 2023 : 		 Новая песня H.E.A.T

10 июн 2022 : 		 Новое видео H.E.A.T.

8 апр 2022 : 		 Новое видео H.E.A.T.

25 мар 2022 : 		 Новое видео H.E.A.T.

16 авг 2021 : 		 Бывший вокалист H.E.A.T. исполняет SKID ROW

14 апр 2021 : 		 У бывшего вокалиста H.E.A.T рак

25 дек 2020 : 		 Новое видео H.E.A.T

22 ноя 2020 : 		 H.E.A.T. сменили вокалиста

7 фев 2020 : 		 Новое видео H.E.A.T

23 ноя 2019 : 		 Новое видео H.E.A.T.

9 окт 2019 : 		 Новое видео H.E.A.T.

27 июн 2019 : 		 Концертное видео H.E.A.T.

29 май 2019 : 		 Концертное видео H.E.A.T.

11 фев 2018 : 		 Новое видео H.E.A.T.

21 сен 2017 : 		 Новое видео H.E.A.T.

8 сен 2017 : 		 Трейлер нового альбома H.E.A.T.

26 авг 2017 : 		 Новое видео H.E.A.T.
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ERIK GRÖNWALL спел с H.E.A.T



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ERIK GRÖNWALL спел с H.E.A.T в рамках выступления, состоявшегося 23 мая в La Riviera in Madrid, Spain три композиции — "Breaking The Silence", "Inferno" и "Living On The Run". Шоу профессионально снималось для последующего релиза на DVD и Blu-ray






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