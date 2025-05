сегодня



ERIK GRÖNWALL спел с H.E.A.T



ERIK GRÖNWALL спел с H.E.A.T в рамках выступления, состоявшегося 23 мая в La Riviera in Madrid, Spain три композиции — "Breaking The Silence", "Inferno" и "Living On The Run". Шоу профессионально снималось для последующего релиза на DVD и Blu-ray











