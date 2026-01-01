Arts
1 мар 2026 : 		 Новое видео H.E.A.T

26 май 2025 : 		 ERIK GRÖNWALL спел с H.E.A.T

25 апр 2025 : 		 Новое видео H.E.A.T

3 апр 2025 : 		 Новое видео H.E.A.T

6 мар 2025 : 		 Новое видео H.E.A.T

24 янв 2025 : 		 Новый альбом H.E.A.T выйдет весной

1 июл 2023 : 		 Концертный трек H.E.A.T

4 июн 2023 : 		 Концертное видео H.E.A.T

13 май 2023 : 		 Новое видео H.E.A.T

5 май 2023 : 		 Новое видео H.E.A.T

4 апр 2023 : 		 Новая песня H.E.A.T

10 июн 2022 : 		 Новое видео H.E.A.T.

8 апр 2022 : 		 Новое видео H.E.A.T.

25 мар 2022 : 		 Новое видео H.E.A.T.

16 авг 2021 : 		 Бывший вокалист H.E.A.T. исполняет SKID ROW

14 апр 2021 : 		 У бывшего вокалиста H.E.A.T рак

25 дек 2020 : 		 Новое видео H.E.A.T

22 ноя 2020 : 		 H.E.A.T. сменили вокалиста

7 фев 2020 : 		 Новое видео H.E.A.T

23 ноя 2019 : 		 Новое видео H.E.A.T.

9 окт 2019 : 		 Новое видео H.E.A.T.

27 июн 2019 : 		 Концертное видео H.E.A.T.

29 май 2019 : 		 Концертное видео H.E.A.T.

11 фев 2018 : 		 Новое видео H.E.A.T.

21 сен 2017 : 		 Новое видео H.E.A.T.

8 сен 2017 : 		 Трейлер нового альбома H.E.A.T.
Новое видео H.E.A.T



Set Me on Fire, новое видео H.E.A.T, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома 'Welcome to the Future"



