Новая песня JAKKO JAKSZYK



“I Told You So”, новая песня JAKKO JAKSZYK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Son Of Glen, релиз которого намечен на 27 июня:



“Ode To Ballina”

“Somewhere Between Then And Now”

“How Did I Let You Get So Old?”

“This Kiss Never Lies”

“Ode To Ballina” (Reprise)

“I Told You So”

“(Get A) Proper Job”

“Son Of Glen” http://www.jakko.com/







