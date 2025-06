сегодня



Новое видео ASYMMETRIC UNIVERSE



“Coquelicot” (feat. Haken’s Richard Henshall), новое видео группы ASYMMETRIC UNIVERSE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома A Memory And What Came After, релиз которого намечен на InsideOutMusic на 29 августа 2025:



“Coquelicot” (feat. Haken’s Richard Henshall)

“Fair Enough”

“Don’t Go Too Early”

“Reaction – Overthrow” (feat. Sungazer’s Jared Yee)

“Reaction – Thirst For Stars”

“Feather On A Glass”

“Dancing Through Contradictions”

“Opaco”

“Those Who Stay”







