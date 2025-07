сегодня



Юбилейная версия альбома AMERICA выйдет летом



Группа AMERICA объявила о том, что восьмого августа состоится выход юбилейной версии альбома Hearts, продюсером которого был сэр Джордж Мартин:



“Daisy Jane”

“Half A Man”

“Midnight”

“Bell Tree”

“Old Virginia”

“People In The Valley”

“Company”

“Woman Tonight”

“The Story Of A Teenager”

“Sister Golden Hair”

“Tomorrow”

“Seasons”



Bonus tracks:



“Midnight” (Vocals & Orchestra)

“Old Virginia” (Acoustic Version)

“People In The Valley” (Alternate Version)

“Daisy Jane” (Vocals & Strings Mix)

“Seasons” (Vocals & Orchestra)

“Con Tu Pelo Tan Dorado” (Spanish Version Of “Sister Golden Hair”)



* Tracks 13–17 Previously Unissued

* Track 18 First Time on CD http://www.venturahighway.com







