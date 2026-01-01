Новый сборник AMERICA выйдет летом

Группа AMERICA сообщила о том, что десятого июля на CD, виниле и в цифровом варианте состоится релиз нового сборника Halcyon Days, содержащий перезаписанные в 2011 году версии классических треков. Бонус-трек, “World Of Light,” впервые стал доступен в цифровом варианте:
“A Horse With No Name”
“I Need You”
“Sandman”
“Ventura Highway”
“Tin Man”
“Sister Golden Hair”
“Daisy Jane”
“The Border”
“Survival”
“All My Life”
“Paradise”
“World Of Light”
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