Новое видео AUSTEN STARR



"I Am The Enemy", новое видео AUSTEN STARR, доступно для просмотра ниже. Этот трек стал дебютом для Frontiers Music Srl:



«Я очень волнуюсь и очень признательна за работу с Frontiers. Несмотря на то, что я совсем новый артист, они всячески поддерживали мое видение и давали мне свободу в плане художественного выражения. Это очень, очень круто, когда лейбл так поступает с дебютом. Спасибо, Frontiers!



«I Am The Enemy» немного тяготеет к «поп-музыке», но она пришлась по душе всем участникам проекта, а время для летнего релиза казалось подходящим, чтобы выпустить такую бодрую и обманчиво сахаристую композицию. Видео должно показать дихотомию, существующую вокруг моего желания жить в образе «рок-звезды»; одна сторона очень мучается из-за этого, а другая - в восторге от этого. Та версия меня, которую вы увидите на сцене Viper Room, является кульминацией и урегулированием этих двух частей».







