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Austen Starr

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Новое видео AUSTEN STARR



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"I Am The Enemy", новое видео AUSTEN STARR, доступно для просмотра ниже. Этот трек стал дебютом для Frontiers Music Srl:

«Я очень волнуюсь и очень признательна за работу с Frontiers. Несмотря на то, что я совсем новый артист, они всячески поддерживали мое видение и давали мне свободу в плане художественного выражения. Это очень, очень круто, когда лейбл так поступает с дебютом. Спасибо, Frontiers!

«I Am The Enemy» немного тяготеет к «поп-музыке», но она пришлась по душе всем участникам проекта, а время для летнего релиза казалось подходящим, чтобы выпустить такую бодрую и обманчиво сахаристую композицию. Видео должно показать дихотомию, существующую вокруг моего желания жить в образе «рок-звезды»; одна сторона очень мучается из-за этого, а другая - в восторге от этого. Та версия меня, которую вы увидите на сцене Viper Room, является кульминацией и урегулированием этих двух частей».




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