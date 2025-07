сегодня



Музыканты CRASHDÏET, BUCKCHERRY, SLEEPLESS в ALPHA DESTROYER



"Fast Lane", новое видео группы ALPHA DESTROYER, в состав которой входят Martin Sweet (Crashdïet), Kelly LeMieux (Buckcherry) и Eric Sexton-Dorsett (Sleepless), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Fast Lane, выходящего 31 октября:



“Straight Into The Grind”

“Masterplan”

“Dirt In The Ground”

“Lobotomized”

“Transmission”

“Fast Lane”

“Sweet Dreams From Oblivion”

“Manic Messiah”

“Conspiracy”

“The Prophet”







+0 -0



просмотров: 52