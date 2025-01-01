Музыканты CRASHDÏET, BUCKCHERRY, SLEEPLESS в ALPHA DESTROYER
"Fast Lane", новое видео группы ALPHA DESTROYER, в состав которой входят Martin Sweet (Crashdïet), Kelly LeMieux (Buckcherry) и Eric Sexton-Dorsett (Sleepless), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Fast Lane, выходящего 31 октября:
“Straight Into The Grind”
“Masterplan”
“Dirt In The Ground”
“Lobotomized”
“Transmission”
“Fast Lane”
“Sweet Dreams From Oblivion”
“Manic Messiah”
“Conspiracy”
“The Prophet”
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