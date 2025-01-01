Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
[= ||| все новости группы



*

Michael Schenker Group

*



10 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления MICHAEL SCHENKER GROUP

1 авг 2025 : 		 Новая песня MICHAEL SCHENKER GROUP

15 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления MICHAEL SCHENKER GROUP

25 авг 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL записал большую часть вокала для нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

11 дек 2023 : 		 Видео полного выступления MICHAEL SCHENKER GROUP

24 ноя 2023 : 		 Видео полного выступления MICHAEL SCHENKER GROUP 1981 года

3 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления MICHAEL SCHENKER GROUP

2 июн 2023 : 		 RONNIE ROMERO: «Я больше не пою в MICHAEL SCHENKER GROUP

3 авг 2022 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP

28 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления MICHAEL SCHENKER GROUP

27 май 2022 : 		 Новая песня MICHAEL SCHENKER GROUP

29 апр 2022 : 		 Новая песня MICHAEL SCHENKER GROUP

25 мар 2022 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP

3 мар 2022 : 		 Новый альбом MICHAEL SCHENKER GROUP выйдет весной

7 фев 2022 : 		 MICHAEL SCHENKER GROUP в Кемерово!

3 ноя 2021 : 		 MICHAEL SCHENKER исполняет UFO с вокалистом RAINBOW

12 фев 2021 : 		 Успехи в чартах MICHAEL SCHENKER GROUP

29 янв 2021 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP

22 янв 2021 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

15 янв 2021 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

12 янв 2021 : 		 MICHAEL SCHENKER: «SCORPIONS следуют коммерческим трендам, а я в белом!»

10 янв 2021 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER GROUP

8 янв 2021 : 		 MICHAEL SCHENKER — об отказах OZZY OSBOURNE, MOTÖRHEAD, DEEP PURPLE, THIN LIZZY

17 дек 2020 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

14 дек 2020 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP

4 дек 2020 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео полного выступления MICHAEL SCHENKER GROUP



zoom
Профессиональное видео полного выступления MICHAEL SCHENKER GROUP *My Years With Ufo*, состоявшегося в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:

Natural Thing (UFO song)
Only You Can Rock Me (UFO song)
Hot 'n' Ready (UFO song)
Doctor Doctor (UFO song)
Mother Mary (UFO song) (with Slash)
I'm a Loser (UFO song)
This Kid's (UFO song)
Lights Out (UFO song)
Love to Love (UFO song)
Let It Roll (UFO song) (with Michael Voss)
Can You Roll Her (UFO song)
Reasons Love (UFO song)
Rock Bottom (UFO song)
Shoot Shoot (UFO song)
Too Hot to Handle (UFO song) (Dedicated to Pete Way and Paul Raymond)
Don't Sell Your Soul (Live debut of unreleased song from forthcoming MSG album.)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 80

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом