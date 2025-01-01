Профессиональное видео полного выступления MICHAEL SCHENKER GROUP
Профессиональное видео полного выступления MICHAEL SCHENKER GROUP *My Years With Ufo*, состоявшегося в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:
Natural Thing (UFO song)
Only You Can Rock Me (UFO song)
Hot 'n' Ready (UFO song)
Doctor Doctor (UFO song)
Mother Mary (UFO song) (with Slash)
I'm a Loser (UFO song)
This Kid's (UFO song)
Lights Out (UFO song)
Love to Love (UFO song)
Let It Roll (UFO song) (with Michael Voss)
Can You Roll Her (UFO song)
Reasons Love (UFO song)
Rock Bottom (UFO song)
Shoot Shoot (UFO song)
Too Hot to Handle (UFO song) (Dedicated to Pete Way and Paul Raymond)
Don't Sell Your Soul (Live debut of unreleased song from forthcoming MSG album.)
