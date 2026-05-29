Как ALISSA WHITE-GLUZ оказалась в DRAGONFORCE

ALISSA WHITE-GLUZ в недавнем интервью спросили, стало ли её сотрудничество с экстремальной пауэр-металлической группой DRAGONFORCE над альтернативной версией песни «Burning Heart» в 2025 году тем самым моментом, который в итоге привел к её полноценному присоединению к группе, на что она ответила:

«В каком-то смысле да. Думаю, мы все почувствовали, что между нами проскочила искра во время совместной работы, и что сочетание того, чем известны DRAGONFORCE, и того, чем известна я, может дать реально крутой результат, если мы будем использовать свои сильные стороны. Но, думаю, мы просто не были уверены, получится ли это вообще реализовать. Хотя, мне кажется, в жизни никогда нельзя по-настоящему подготовиться к чему-либо — ты просто делаешь это, а потом уже разбираешься по ходу. И мы решили: “Сейчас или никогда. Давайте просто окунёмся в дело с головой и посмотрим, где вынырнем”. Так мы и сделали. И да, мы уже довольно давно работаем над тем, чтобы подготовиться к совместным концертам, а также над новым материалом».

О работе над новой музыкой с DRAGONFORCE Alissa сказала следующее:

«Это очень круто. Никогда не знаешь заранее… Можно репетировать в одиночку, сочинять материал отдельно, и всё вроде бы нормально, но когда мы впервые начали играть вместе в одной комнате, по-настоящему репетировать, работать над текстами, аккордами, партиями, аранжировками, концепциями, названиями песен и всем остальным, послушав результат, мы подумали: “Ого, это реально звучит очень круто”. Думаю, мы и так были довольно уверены в себе, но когда услышали всё вместе, поняли: “В этом и правда есть что-то особенное”. Всё было просто здорово!»

Alissa'у также попросили рассказать о состоянии здоровья вокалиста DRAGONFORCE Marc'a Hudson'a, который был вынужден пропустить несколько недавних фестивальных выступлений группы из-за проблем со слухом и тиннитуса:

«Да, мы довольно часто общаемся с Marc'ом. Он потрясающий вокалист. Мне очень интересна его техника, потому что она совершенно отличается от моей. Он поёт в манере, где доминирует головной регистра, а я использую грудной регистр. Но я знаю, насколько тяжело пытаться петь, когда ты плохо слышишь, а тиннитус… Насколько я знаю, от него вообще нет лечения. Я знаю многих музыкантов, которые страдают от тиннитуса, и очень надеюсь, что ему скоро станет легче. Это постоянная борьба, но он профессионал и продолжает работать, он всё ещё может петь. Надеюсь, что это пройдёт, и ему не придётся испытывать такое раздражение из-за невозможности нормально слышать себя».

На вопрос о том, чего поклонникам ждать от нового альбома DRAGONFORCE, Alissa ответила:

«Мне бы очень хотелось что-то рассказать, но я не могу. Однако могу сказать, что мы получаем огромное удовольствие от работы над этим материалом, и вообще работать со всеми людьми в этой группе — настоящее удовольствие. Очень весело!»

Alissa также рассказала о недавно объявленном туре DRAGONFORCE в честь 20-летия легендарного альбома «Inhuman Rampage» — пластинки, подарившей миру хит «Through The Fire And Flames», который продержался 23 недели в Billboard 200. На вопрос о том, какую песню из этого альбома ей особенно хочется исполнять, Alissa ответила:

«Я жду момента, когда смогу исполнить весь этот материал. И, конечно, очень жду “Through The Fire And Flames”, потому что зал буквально взрывается, когда начинается эта песня. Но интересно, что в сет-лист двух последних концертов мы включили “Storming The Burning Fields”, и её невероятно приятно петь. В этой песне есть что-то очень приятное для вокалиста. Я даже не ожидала, что она может стать одной из любимых. “Fury Of The Storm” из альбома “Sonic Firestorm” тоже очень классно исполнять. Думаю, по ходу тура появятся неожиданные фавориты, и сейчас трудно предсказать, какие именно, потому что на это влияет множество факторов. Мне нравятся песни, которые одновременно сложные, приносят удовольствие и нравятся публике. Это тонкий баланс. Потому что если песня слишком лёгкая, со временем становится скучно исполнять её каждый вечер. А если слишком сложная — не удаётся получать удовольствие, потому что всё время находишься в напряжении. И обычно суперсложные композиции публика не всегда воспринимает полностью, потому что живое выступление — это хаотичная среда, где всё звучит очень интенсивно. Поэтому нужен баланс. И у меня есть ощущение, что “Storming The Burning Fields” вполне может оказаться одной из главных любимиц тура».




Комментарии

29 май 2026
gravitgroove
зашла купить лапши и тофу, конечно же.
