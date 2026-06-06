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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 49
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
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Mötley Crüe

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Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, через что прошел Vince»



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В интервью USA Today с басистом MÖTLEY CRÜE у Nikki Sixx'a спросили, как он справился с известиями о сердечном приступе у Vince Neil в 2024:

«Я даже не представляю, через что прошел Vince и не имел возможности понимать, сможет ли он продолжать заниматься любимым делом. И я полагаю, что он очень испугался.

Я, честно, особо ничего про его приступ не знаю. Полагаю, что инсульт — это что-то такое, что пока не случиться, мы никто не будем об этом особо думать и, тем более, в этом разбираться. Только потому ты начинаешь интересоваться и такой: "Ох же божечки мои". Возможно, фанатам даже будет полезно услышать подобное, и если есть какие-то предостерегающие действия, которые вы должны сделать, вам стоит провериться».




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6 июн 2026
father
Ну да, не каждому дано по пьяни ёбнуть чувака и всю жизнь делать вид, что невиновен
6 июн 2026
WahrandPhain
father, > и всю жизнь делать вид, что невиновен
Суд и наказание: Нилу было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. Он признал свою вину, получил 30 дней тюремного заключения, 5 лет испытательного срока, а также был обязан выплатить компенсацию пострадавшим на сумму $2,6 миллиона. Человек понес наказание, ему что, надо каждую секунду плакать о сбитом? Как дела?
6 июн 2026
m
mohnatiy
WahrandPhain, ебать, 30 дней, целый сука месяц! Всего-то бухой убил пассажира и покалечил ещё двух. А выпустили вообще через 19 дней, лол)))
просмотров: 322

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