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Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, через что прошел Vince»



В интервью USA Today с басистом MÖTLEY CRÜE у Nikki Sixx'a спросили, как он справился с известиями о сердечном приступе у Vince Neil в 2024:



«Я даже не представляю, через что прошел Vince и не имел возможности понимать, сможет ли он продолжать заниматься любимым делом. И я полагаю, что он очень испугался.



Я, честно, особо ничего про его приступ не знаю. Полагаю, что инсульт — это что-то такое, что пока не случиться, мы никто не будем об этом особо думать и, тем более, в этом разбираться. Только потому ты начинаешь интересоваться и такой: "Ох же божечки мои". Возможно, фанатам даже будет полезно услышать подобное, и если есть какие-то предостерегающие действия, которые вы должны сделать, вам стоит провериться».







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