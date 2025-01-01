×
Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость»
57
MEGADETH обещают последний альбом и тур
33
BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027
20
DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово...
19
DREAM THEATER выступили в Пловдиве
13
Frostmoon Eclipse
Италия
Black Metal
-
Myspace:
http://www.myspace.com/frostmooneclipse
VK.com:
https://www.instagram.com/frostmoon_eclipse/
Facebook:
https://www.facebook.com/frostmooneclipse
15 авг 2025
:
Новая песня FROSTMOON ECLIPSE
20 июл 2025
:
Новая песня FROSTMOON ECLIPSE
17 июл 2025
:
Новый альбом FROSTMOON ECLIPSE выйдет осенью
2 июл 2024
:
Новая песня FROSTMOON ECLIPSE
10 май 2024
:
Новая песня FROSTMOON ECLIPSE
11 окт 2010
:
FROSTMOON ECLIPSE на OSMOSE PRODUCTIONS
15 янв 2009
:
FROSTMOON ECLIPSE: треки с трибьюта H.P. LOVECRAFT'а доступны в сети
сегодня
Новая песня FROSTMOON ECLIPSE
Out in the Grey Light Ft. The Watcher / Fen, новая песня FROSTMOON ECLIPSE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "As Time Retreats", выход которого намечен на 26 сентября:
01. Transient
02. Truth Of The World
03. Out In The Grey Light (feat. The Watcher of Fen)
04. Universe Black Vacuum
05. Spectral
06. No Place Left To Leave
07. Char these Bones To Coal
08. Eschaton
