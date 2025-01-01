Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 57
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 33
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 19
*DREAM THEATER выступили в Пловдиве 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 57
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 33
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 19
*DREAM THEATER выступили в Пловдиве 13
[= ||| все новости группы



*

Frostmoon Eclipse

*
| - |

|||| сегодня

Новая песня FROSTMOON ECLIPSE



zoom
Out in the Grey Light Ft. The Watcher / Fen, новая песня FROSTMOON ECLIPSE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "As Time Retreats", выход которого намечен на 26 сентября:

01. Transient
02. Truth Of The World
03. Out In The Grey Light (feat. The Watcher of Fen)
04. Universe Black Vacuum
05. Spectral
06. No Place Left To Leave
07. Char these Bones To Coal
08. Eschaton




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 72

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом