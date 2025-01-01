Arts
Belladonna

18 авг 2025 : 		 JOEY BELLADONNA открыл тур по DIO

21 июл 2025 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет SAMMY HAGAR, STYX и BILLY SQUIER

6 янв 2025 : 		 JOEY BELLADONNA исполнил классику

4 сен 2024 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет RAINBOW

22 авг 2024 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет DIO

20 авг 2024 : 		 JOEY BELLADONNA почтил память DIO

18 авг 2024 : 		 JOEY BELLADONNA почтил память DIO

22 июл 2024 : 		 JOEY BELLADONNA вместе с THE CLARKS будет исполнять кавер-версии

22 май 2024 : 		 JOEY BELLADONNA почтит память DIO

2 апр 2024 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

29 янв 2024 : 		 NICKO MCBRAIN и JOEY BELLADONNA исполнили JOURNEY

4 дек 2023 : 		 NICKO MCBRAIN и JOEY BELLADONNA исполнили JOURNEY

26 ноя 2023 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

15 окт 2023 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

10 окт 2023 : 		 JOEY BELLADONNA о возможности петь в JOURNEY

7 сен 2023 : 		 JOEY BELLADONNA был бы не против петь в JOURNEY

30 авг 2023 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

29 авг 2023 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

14 июн 2023 : 		 Караоке от JOEY BELLADONNA

2 апр 2023 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

17 янв 2023 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

30 дек 2022 : 		 Видео с выступления BEYOND FRONTIERS

29 окт 2022 : 		 JOEY BELLADONNA возвращает BEYOND FRONTIERS

8 фев 2022 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет песню FOREIGNER

7 фев 2022 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет песню JUDAS PRIEST

1 фев 2022 : 		 JOEY BELLADONNA исполняет песню DIO
JOEY BELLADONNA открыл тур по DIO



14 августа JOEY BELLADONNA открыл небольшой тур, в рамках которого исполняет материал Ронни Джеймса Дио — видео с этого выступления доступно ниже.






