Новости
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Погиб бывший гитарист MASTODON 31
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 24
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Погиб бывший гитарист MASTODON 31
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 24
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*

Callejon

*
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео полного выступления CALLEJON



zoom
Профессиональное видео полного выступления CALLEJON, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:

Porn from Spain 3
Palmen aus Plastik (Bonez MC & RAF Camora cover)
Dunkelherz
Snake Mountain
Sommer, Liebe, Kokain
Blitzkreuz
CBRTRK
Die Krähe mit dem Schädelbauch
Tor des Todes
Mary Shelley
Kind im Nebel
Metropolis
Schrei nach Liebe (Die Ärzte cover)
Porn from Spain 2




просмотров: 76

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
