Diary of Dreams
Германия
Dark Wave
Acoustic
http://www.diaryofdreams.de
Myspace:
http://www.myspace.com/diaryofdreams
Facebook:
https://www.facebook.com/officialdiaryofdreams
3 сен 2025
:
Новый ЕР DIARY OF DREAMS выйдет осенью
26 апр 2024
:
Новое видео DIARY OF DREAMS
22 мар 2024
:
Новое видео DIARY OF DREAMS
5 июн 2023
:
Новое видео DIARY OF DREAMS
20 янв 2023
:
Новое видео DIARY OF DREAMS
16 ноя 2015
:
Новое видео DIARY OF DREAMS
1 апр 2014
:
Новое видео DIARY OF DREAMS
8 сен 2012
:
Обложка нового альбома DIARY OF DREAMS
16 май 2012
:
Редкости от DIARY OF DREAMS
28 июн 2011
:
Новый альбом DIARY OF DREAMS выйдет в четырех вариантах
13 июн 2010
:
Новый альбом DIARY OF DREAMS
1 окт 2009
:
DIARY OF DREAMS выпустят новый клип и сингл
25 фев 2009
:
Новый альбом "(if)" и видео от DIARY OF DREAMS
5 сен 2008
:
Теперь сайт DIARY OF DREAMS и на русском!
19 июл 2008
:
Концерт DIARY OF DREAMS в Польше отменен из-за религиозных фанатиков
19 сен 2007
:
DIARY OF DREAMS: о новом альбоме
27 авг 2007
:
Новый сингл от Diary of Dreams
9 июл 2007
:
Новый альбом Diary of Dreams: все идет по графику
24 окт 2006
:
Концертный DVD от DIARY OF DREAMS выйдет в ноябре
4 сен 2002
:
Diary of Dreams в Москве!
сегодня
Новый ЕР DIARY OF DREAMS выйдет осенью
DIARY OF DREAMS выпустят новый ЕР, получивший название „Chapter 1: Dead End Dreams“, 31 октября:
1 Kein Allein
2 the Chemistry of Pain
3 Tomorrow’s past
4 hurt people hurt people
5 Dead to me
6 iamnowhere
просмотров: 48
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
