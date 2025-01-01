Arts
*

Diary of Dreams

*



3 сен 2025 : 		 Новый ЕР DIARY OF DREAMS выйдет осенью

26 апр 2024 : 		 Новое видео DIARY OF DREAMS

22 мар 2024 : 		 Новое видео DIARY OF DREAMS

5 июн 2023 : 		 Новое видео DIARY OF DREAMS

20 янв 2023 : 		 Новое видео DIARY OF DREAMS

16 ноя 2015 : 		 Новое видео DIARY OF DREAMS

1 апр 2014 : 		 Новое видео DIARY OF DREAMS

8 сен 2012 : 		 Обложка нового альбома DIARY OF DREAMS

16 май 2012 : 		 Редкости от DIARY OF DREAMS

28 июн 2011 : 		 Новый альбом DIARY OF DREAMS выйдет в четырех вариантах

13 июн 2010 : 		 Новый альбом DIARY OF DREAMS

1 окт 2009 : 		 DIARY OF DREAMS выпустят новый клип и сингл

25 фев 2009 : 		 Новый альбом "(if)" и видео от DIARY OF DREAMS

5 сен 2008 : 		 Теперь сайт DIARY OF DREAMS и на русском!

19 июл 2008 : 		 Концерт DIARY OF DREAMS в Польше отменен из-за религиозных фанатиков

19 сен 2007 : 		 DIARY OF DREAMS: о новом альбоме

27 авг 2007 : 		 Новый сингл от Diary of Dreams

9 июл 2007 : 		 Новый альбом Diary of Dreams: все идет по графику

24 окт 2006 : 		 Концертный DVD от DIARY OF DREAMS выйдет в ноябре

4 сен 2002 : 		 Diary of Dreams в Москве!
Новый ЕР DIARY OF DREAMS выйдет осенью



DIARY OF DREAMS выпустят новый ЕР, получивший название „Chapter 1: Dead End Dreams“, 31 октября:

1 Kein Allein
2 the Chemistry of Pain
3 Tomorrow’s past
4 hurt people hurt people
5 Dead to me
6 iamnowhere



1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
