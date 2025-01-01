×
Mortemia
Норвегия
Gothic Metal
-
Myspace:
http://www.myspace.com/mortemiano
Facebook:
https://www.facebook.com/mortemianorway
6 сен 2025
:
Новое видео MORTEMIA
1 авг 2025
:
Новое видео MORTEMIA
27 июн 2025
:
Новое видео MORTEMIA
9 дек 2024
:
Новое видео MORTEMIA
1 дек 2024
:
Кавер-версия THE DOORS от MORTEMIA
13 сен 2024
:
Новое видео MORTEMIA
19 июл 2024
:
Новое видео MORTEMIA
26 апр 2024
:
Новое видео MORTEMIA
22 мар 2024
:
Новое видео MORTEMIA
20 янв 2024
:
Новое видео MORTEMIA
3 окт 2023
:
Новое видео MORTEMIA
13 июн 2023
:
Новое видео MORTEMIA
4 апр 2023
:
Новая песня MORTEMIA
10 дек 2022
:
Кавер-версия MADONNA от MORTEMIA
30 окт 2022
:
Новое видео MORTEMIA
19 окт 2022
:
Новая песня MORTEMIA
7 сен 2022
:
Новое видео MORTEMIA
22 июн 2022
:
Новая песня MORTEMIA
6 май 2022
:
Новая песня MORTEMIA
7 мар 2022
:
Вокалистка METALITE в новом треке MORTEMIA
8 фев 2022
:
Новая песня MORTEMIA
14 дек 2021
:
Новые песни MORTEMIA
13 сен 2021
:
LIV KRISTINE в новом треке MORTEMIA
5 июл 2021
:
Новая песня MORTEMIA
12 май 2021
:
MORTEN VELAND возродил MORTEMIA
13 фев 2010
:
Первое видео MORTEMIA
9 фев 2010
:
Еще один трек MORTEMIA
17 янв 2010
:
Дебют MORTEMIA выйдет в феврале
10 июн 2009
:
Новая группа Morten'a Veland'a
сегодня
Новое видео MORTEMIA
Dream On (feat. Linda Toni Grahn), новое видео MORTEMIA, доступно для просмотра ниже.
