сегодня



Профессиональное видео полного выступления FIDDLER'S GREEN



Профессиональное видео полного выступления FIDDLER'S GREEN, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2025, доступно для просмотра ниже:



Shanghaied in Portsmouth

A Night in Dublin

Down

Bottoms Up

A Good Old Irish Bar

The Bog

Tobi Solo

Raise Your Arms

Yindy

Victor and His Demons

One Fine Day

The Night Paddy Murphy Died ([traditional] cover) http://www.fiddlers.de/







+0 -0



просмотров: 80

