Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 100
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 31
*Новое видео TESTAMENT 28
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 100
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 31
*Новое видео TESTAMENT 28
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 23
[= ||| все новости группы



*

Fiddler's Green

*
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео полного выступления FIDDLER'S GREEN



zoom
Профессиональное видео полного выступления FIDDLER'S GREEN, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2025, доступно для просмотра ниже:

Shanghaied in Portsmouth
A Night in Dublin
Down
Bottoms Up
A Good Old Irish Bar
The Bog
Tobi Solo
Raise Your Arms
Yindy
Victor and His Demons
One Fine Day
The Night Paddy Murphy Died ([traditional] cover)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 80

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом