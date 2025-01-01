Профессиональное видео полного выступления FIDDLER'S GREEN
Профессиональное видео полного выступления FIDDLER'S GREEN, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2025, доступно для просмотра ниже:
Shanghaied in Portsmouth
A Night in Dublin
Down
Bottoms Up
A Good Old Irish Bar
The Bog
Tobi Solo
Raise Your Arms
Yindy
Victor and His Demons
One Fine Day
The Night Paddy Murphy Died ([traditional] cover)
