Lake of Tears
Швеция
Gothic Rock
Gothic Metal
Doom Metal
http://www.lakeoftears.net
Myspace:
http://www.myspace.com/thelakeoftears
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Lake-of-Tears/120558508023209
6 окт 2025
:
Альбом LAKE OF TEARS вышел на виниле
5 апр 2024
:
Гитарист LAKE OF TEARS представил сольный сингл
24 янв 2021
:
Видео с текстом от LAKE OF TEARS
12 дек 2020
:
Видео с текстом от LAKE OF TEARS
2 дек 2020
:
Новый альбом LAKE OF TEARS выйдет зимой
31 янв 2014
:
Фрагмент нового DVD LAKE OF TEARS
19 янв 2014
:
Фрагмент нового DVD LAKE OF TEARS
27 ноя 2013
:
LAKE OF TEARS выпустят концертный релиз
23 фев 2012
:
Новое видео LAKE OF TEARS
17 май 2011
:
Новое видео LAKE OF TEARS
22 апр 2011
:
Новые песни LAKE OF TEARS
30 мар 2011
:
Винил LAKE Of TEARS выйдет с другой обложкой
21 мар 2011
:
Новая песня LAKE OF TEARS
10 мар 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома LAKE OF TEARS
15 апр 2009
:
LAKE Of TEARS подписали контракт с AFM RECORDS
1 окт 2007
:
LAKE OF TEARS: видео с румынского концерта
15 фев 2007
:
LAKE OF TEARS выпускают новый диск в апреле
7 ноя 2006
:
LAKE OF TEARS вскоре отправятся в студию
9 авг 2006
:
Концерт LAKE OF TEARS в Москве переносится в клуб "Апельсин"
4 авг 2006
:
LAKE OF TEARS сыграют в России несколько новых песен
11 июл 2006
:
LAKE OF TEARS обнародовали название нового альбома
6 май 2006
:
LAKE OF TEARS: расписание концертов в России и Украине
13 сен 2005
:
LAKE OF TEARS сменили лейбл
17 июн 2002
:
Новости от Lake of Tears
сегодня
Альбом LAKE OF TEARS вышел на виниле
Hammerheart Records впервые выпустили виниловую версию альбома LAKE OF TEARS Greater Art — на красном и черном виниле.
http://www.lakeoftears.net
+0
-0
Сообщений нет
просмотров: 57
