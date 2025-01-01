Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 39
*Новое видео MEGADETH 30
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужа... 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 39
*Новое видео MEGADETH 30
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужа... 24
[= ||| все новости группы



*

Lake of Tears

*



6 окт 2025 : 		 Альбом LAKE OF TEARS вышел на виниле

5 апр 2024 : 		 Гитарист LAKE OF TEARS представил сольный сингл

24 янв 2021 : 		 Видео с текстом от LAKE OF TEARS

12 дек 2020 : 		 Видео с текстом от LAKE OF TEARS

2 дек 2020 : 		 Новый альбом LAKE OF TEARS выйдет зимой

31 янв 2014 : 		 Фрагмент нового DVD LAKE OF TEARS

19 янв 2014 : 		 Фрагмент нового DVD LAKE OF TEARS

27 ноя 2013 : 		 LAKE OF TEARS выпустят концертный релиз

23 фев 2012 : 		 Новое видео LAKE OF TEARS

17 май 2011 : 		 Новое видео LAKE OF TEARS

22 апр 2011 : 		 Новые песни LAKE OF TEARS

30 мар 2011 : 		 Винил LAKE Of TEARS выйдет с другой обложкой

21 мар 2011 : 		 Новая песня LAKE OF TEARS

10 мар 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LAKE OF TEARS

15 апр 2009 : 		 LAKE Of TEARS подписали контракт с AFM RECORDS

1 окт 2007 : 		 LAKE OF TEARS: видео с румынского концерта

15 фев 2007 : 		 LAKE OF TEARS выпускают новый диск в апреле

7 ноя 2006 : 		 LAKE OF TEARS вскоре отправятся в студию

9 авг 2006 : 		 Концерт LAKE OF TEARS в Москве переносится в клуб "Апельсин"

4 авг 2006 : 		 LAKE OF TEARS сыграют в России несколько новых песен

11 июл 2006 : 		 LAKE OF TEARS обнародовали название нового альбома

6 май 2006 : 		 LAKE OF TEARS: расписание концертов в России и Украине

13 сен 2005 : 		 LAKE OF TEARS сменили лейбл

17 июн 2002 : 		 Новости от Lake of Tears
| - |

|||| сегодня

Альбом LAKE OF TEARS вышел на виниле



Hammerheart Records впервые выпустили виниловую версию альбома LAKE OF TEARS Greater Art — на красном и черном виниле.



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 57

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом