Новости
Mad Max

Новая песня MAD MAX



Piece of Candy, новая песня MAD MAX, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Heavy Metal", релиз которого намечен на 28 ноября.




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом