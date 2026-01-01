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Новая песня MAD MAX



Silver, новая песня MAD MAX, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Stories Of Destiny", релиз которого намечен на четвертое сентября:



01. Silver

02. Weapons Of Love

03. Keep You Alive

04. Far Behind

05. Piece Of Candy

06. 'Til The End Of Time

07. Bullet

08. Mad Gone Blind

09. She Was Mine

10. Wings Of Freedom

11. Dulces Falsos



Recording lineup:



Alan Clark - Vocals

Andreas Baesler - Vocals On "Dulces Falsos" and duet vocals on "Piece Of Candy"

JГјrgen Breforth - Guitar

Dethy Borchardt - Guitar

Fabian Watermann - Bass

Axel Kruse - Drums







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