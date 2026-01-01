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ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов»
48
Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн...
45
Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие...
26
TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют...
24
Барабанщик ANTHRAX повредил руку
23
все новости группы
Mad Max
Германия
Hard Rock
Heavy Metal
Hard 'n' Heavy
https://madmaxlegacy.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/madmaxmusic
VK.com:
https://www.instagram.com/madmaxlegacyband
Facebook:
https://www.facebook.com/madmax.legacy.band
1 июл 2026
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Новая песня MAD MAX
21 сен 2025
:
Новая песня MAD MAX
8 ноя 2022
:
Новое видео MAD MAX
20 июл 2022
:
Видео с текстом от MAD MAX
24 июн 2022
:
Видео с текстом от MAD MAX
19 июн 2022
:
Новый альбом MAD MAX осенью
27 июл 2020
:
Новая песня MAD MAX
28 июн 2020
:
Видео с текстом от MAD MAX
10 апр 2020
:
Новое видео MAD MAX & DETLEV JÖCKER
21 июл 2018
:
Новое видео MAD MAX
1 июл 2015
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Новый альбом MAD MAX выйдет в августе
29 окт 2013
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Тизер нового альбома MAD MAX
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Фрагмент новой песни MAD MAX
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Фрагмент новой песни MAD MAX
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Трек-лист нового альбома MAD MAX
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Новый альбом MAD MAX выйдет в октябре
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Новый альбом MAD MAX доступен для прослушивания
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Новая песня MAD MAX
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Обложка и трек-лист нового альбома MAD MAX
9 ноя 2011
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MAD MAX на SPV/STEAMHAMMER
сегодня
Новая песня MAD MAX
Silver, новая песня MAD MAX, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Stories Of Destiny", релиз которого намечен на четвертое сентября:
01. Silver
02. Weapons Of Love
03. Keep You Alive
04. Far Behind
05. Piece Of Candy
06. 'Til The End Of Time
07. Bullet
08. Mad Gone Blind
09. She Was Mine
10. Wings Of Freedom
11. Dulces Falsos
Recording lineup:
Alan Clark - Vocals
Andreas Baesler - Vocals On "Dulces Falsos" and duet vocals on "Piece Of Candy"
JГјrgen Breforth - Guitar
Dethy Borchardt - Guitar
Fabian Watermann - Bass
Axel Kruse - Drums
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Сообщений нет