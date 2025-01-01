Новая песня STORY OF THE YEAR

"Gasoline (All Rage Still Only Numb)" , новая песня группы STORY OF THE YEAR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "A.R.S.O.N.", выход которого запланирован на 13 февраля:
01. Gasoline (All Rage Still Only Numb)
02. Disconnected
03. See Through
04. Fall Away
05. 3 AM
06. Into The Dark
07. My Religion
08. Halos
09. Good For Me / Feel So Bad
10. Better Than High
11. I Don't Wanna Feel Like This Anymore
