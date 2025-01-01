Arts
Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 48
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 41
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 25
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 24
*Умер Эйс Фрейли 21
O <- TOP5 <-
Новая песня STORY OF THE YEAR



"Gasoline (All Rage Still Only Numb)" , новая песня группы STORY OF THE YEAR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "A.R.S.O.N.", выход которого запланирован на 13 февраля:

01. Gasoline (All Rage Still Only Numb)
02. Disconnected
03. See Through
04. Fall Away
05. 3 AM
06. Into The Dark
07. My Religion
08. Halos
09. Good For Me / Feel So Bad
10. Better Than High
11. I Don't Wanna Feel Like This Anymore




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
