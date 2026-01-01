Arts
Новости
Новости
*

Story of the Year

|||| сегодня

Новое видео STORY OF THE YEAR



"Disconnected", новое видео группы STORY OF THE YEAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A.R.S.O.N.", выходящего 13 февраля на SharpTone Records:

01. Gasoline (All Rage Still Only Numb)
02. Disconnected
03. See Through
04. Fall Away
05. 3 AM
06. Into The Dark
07. My Religion
08. Halos
09. Good For Me / Feel So Bad
10. Better Than High
11. I Don't Wanna Feel Like This Anymore




просмотров: 30

