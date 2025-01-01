Arts
Rollins Band

19 ноя 2025 : 		 HENRY ROLLINS: «Трамп должен быть игроком в трехмерные шахматы, а не... »

HENRY ROLLINS: «Трамп должен быть игроком в трехмерные шахматы, а не... »



HENRY ROLLINS в недавнем интервью прокомментировал то, что некоторые люди считают упрощенным взглядом президента США Дональда Трампа на мир в том, что касается международных отношений и военной мощи США:

«Я не думаю, что Дональд Трамп — я видел это в начале его первой администрации — не понимал невероятной власти своего кабинета. Президент Соединенных Штатов, пожалуй, самый могущественный человек в мире, главнокомандующий, возглавляющий самые смертоносные, хорошо оснащенные и технологически насыщенные вооруженные силы. Мы можем взорвать всю вселенную, и человек, который может это контролировать, должен быть, опять же, на мой взгляд, игроком в трехмерные шахматы. Это не шашки и не крестики-нолики. В конечном счете, вы отправляете молодых мужчин и женщин туда, откуда они, возможно, не вернутся живыми или вернутся не совсем такими, какими уходили. И прежде чем вы это сделаете, вам лучше провести множество встреч с большим количеством экспертов, установить связь с Конгрессом и поговорить с целой кучей людей, прежде чем посылать одного человека, который рискует ободрать локоть, не говоря уже о серьезной травме. И этот президент, по-моему, этого не понимает.

Мне кажется, [Трамп] дорожит своей властью, но он не понимает, что, когда он что-то говорит, он может повлиять на фондовый рынок. Он может изменить течение рек, и на его месте я бы пользовался этой властью с невероятной осторожностью, прислушиваясь к советам некоторых людей. Например, "Я не могу найти Венесуэлу на карте. Пригласите эксперта по Венесуэле: "Где у вас было несколько президентов, которые могли бы вам рассказать", — вот последние пять президентов, которые были в этой стране. Вот в чем заключалось Тетское наступление. "Я имею в виду, что у нас было несколько действительно умных президентов во время войны и в мирное время, но сейчас у нас нет ни одного. И я не хочу, чтобы меня побил какой-нибудь фанат Трампа, но вы должны признать, что этот парень невероятно несвязный и он широко трактует темы, которые следовало бы решать кисточкой из верблюжьей шерсти. Некоторые из этих материалов действительно сложные и деликатные».




 ||| =]
