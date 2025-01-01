Arts
| - |

|||| сегодня

Гитарист PRETTY MAIDS о проблемах со здоровьем



zoom
В недавнем интервью Ken Hammer рассказал об опасениях за свое здоровье в 2024 году:

«Да, [это случилось] летом [2024 года]. Как раз перед тем, как мы снова собрались вместе, у меня в мозгу образовался тромб. Так что я не мог ни говорить, ни писать, ничего такого. Слава Богу, у меня были лекарства, и это помогло мне со всем справиться. Но у меня это никуда не делось. Если я слишком волнуюсь, я не могу нормально говорить. Когда я слишком волнуюсь, мой мозг и мой рот перестают работать вместе. Я потерял свою маму, и я потерял своего брата, и недавно, дней 10 назад, я потерял своего отца. Но, знаете, такова жизнь. Вам просто нужно смириться с этим».

На вопрос, употребляют ли он и его коллеги по группе PRETTY MAIDS по-прежнему алкоголь и курят, 62-летний музыкант ответил:

«Я курю вот это (показывает на свою электронную сигарету). Я не притрагивался к сигаретам 12 лет. И я не пью так много. Мне просто нравится, чтобы люди так обо мне думали. Сейчас я живу в Швеции, в Карлсхамне, и когда я дома и один, я вообще не пью. Я имею в виду, что может пройти две недели, прежде чем я выпью пива. Я люблю пойти в паб, выпить пару кружек пива, а потом пойти домой, и все. Но я не пью очень много. На самом деле я никогда этого не делал, потому что у меня есть дети, и у меня всегда были маленькие дети, так что я не могу все время разгуливать пьяным. Это не работает. У меня пятеро детей и двое внуков. И моя дочь беременна, и она собирается родить со дня на день. Но когда я уезжаю, я могу однажды напиться, и тогда мне нужен хотя бы один выходной, а лучше два, прежде чем я снова напьюсь и скажу: "Больше никогда". И я говорил это много раз».

На вопрос, не возникает ли у него соблазна выпить еще немного в гастрольном автобусе, когда он и некоторые из его коллег по группе употребляют алкоголь, Ken ответил:

«Нет. Я могу выпить еще одно пиво, а они могут делать все, что захотят. Я не говорю: "Я больше не пью". Нет, я пью, и мне это нравится. Но это другое. Это возрастная особенность. Знаете, организм реагирует».




