Новости
Axe Dragger

Страна
United StatesСША
Стиль
Сайт
Бывший вокалист PANTERA и гитарист FU MANCHU в AXE DRAGGER



'Axe Dragger', новая песня группы AXE DRAGGER, в состав которой входят Bob Balch (FU MANCHU, SLOWER), Pete Campbell (ex-PENTAGRAM), Terry Glaze (ex-PANTERA) и Fredrik Isaksson (DARK FUNERAL), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома 'Axe Dragger', релиз которого намечен на шестое марта на Ripple Music:

01. Axe Dragger
02. Give You The Rope
03. Fight Another Day
04. Iron Rider
05. Eat Me From The Inside
06. Shock 'Em Dead
07. El Toro
08. The Damned Will Cry
09. Fire In The Madhouse
10. Death Is Calling My Name




просмотров: 27

