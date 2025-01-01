Arts
Новости
*Новое видео MEGADETH 34
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
TOP5
The Cure

сегодня

Умер гитарист THE CURE



Гитарист The Cure Перри Бэмоунт скончался в возрасте 65 лет, об этом было объявлено в День подарков.

Официальный сайт группы подтвердил печальную новость о том, что музыкант скончался на Рождество после непродолжительной болезни.

В своем заявлении они заявили: "С огромной печалью мы сообщаем о смерти нашего большого друга и коллеги по группе Перри Бэмоунт, который скончался дома на Рождество после непродолжительной болезни».

Спокойный, напряженный, обладающий интуицией, постоянный и чрезвычайно творческий, "Тедди" был сердечной и жизненно важной частью истории THE CURE. Пристально следя за группой с 1984 по 1989 год, он стал полноправным участником THE CURE в 1990 году, записав партии на гитаре, шестиструнной бас-гитаре и клавишных на альбомах The Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, акустических хитах и альбомах THE CURE, а также отыграл более 400 концертов за 14 лет.

Он вернулся в The Cure в 2022 году, отыграв еще 90 концертов, одних из лучших в истории группы, кульминацией которых стал концерт в Лондоне 1 ноября 2024 года.

THE CURE: «Мы выражаем соболезнования всей его семье. Нам будет его очень не хватать».

Он стал полноправным участником группы после того, как из коллектива ушел Roger O’Donnell. Его участие было запланировано в туре в Великобритании в 2026 году.



просмотров: 86

