Умер гитарист THE CURE



Гитарист The Cure Перри Бэмоунт скончался в возрасте 65 лет, об этом было объявлено в День подарков.



Официальный сайт группы подтвердил печальную новость о том, что музыкант скончался на Рождество после непродолжительной болезни.



В своем заявлении они заявили: "С огромной печалью мы сообщаем о смерти нашего большого друга и коллеги по группе Перри Бэмоунт, который скончался дома на Рождество после непродолжительной болезни».



Спокойный, напряженный, обладающий интуицией, постоянный и чрезвычайно творческий, "Тедди" был сердечной и жизненно важной частью истории THE CURE. Пристально следя за группой с 1984 по 1989 год, он стал полноправным участником THE CURE в 1990 году, записав партии на гитаре, шестиструнной бас-гитаре и клавишных на альбомах The Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, акустических хитах и альбомах THE CURE, а также отыграл более 400 концертов за 14 лет.



Он вернулся в The Cure в 2022 году, отыграв еще 90 концертов, одних из лучших в истории группы, кульминацией которых стал концерт в Лондоне 1 ноября 2024 года.



THE CURE: «Мы выражаем соболезнования всей его семье. Нам будет его очень не хватать».



Он стал полноправным участником группы после того, как из коллектива ушел Roger O’Donnell. Его участие было запланировано в туре в Великобритании в 2026 году. http://www.thecure.com





