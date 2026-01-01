GENERATION STEEL завершают работу над альбомом

GENERATION STEEL в настоящий момент заканчивают работу над новым материалом вместе с Piet Sielck (Iron Savior) в его студии. Релиз планируется на этот год на новом лейбле Fireflash Records, на который также подписаны Wolf, Ruthless, Holy Moses и Depressive Age.
Состав группы:
Mike Stark (Vocals)
Thilo Herrmann (Lead Guitar)
Jack the Riffer (Rhythm Guitar)
Andreas Drommershausen (Bass)
Marc Laukel (Drums)
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет