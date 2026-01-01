Witches Cross, новое видео GENERATION STEEL, доступно для просмотра.
Jack The Riffer: «Песня «Witches’ Cross» рассказывает о средневековых процессах над ведьмами, одновременно служа метафорой отчуждения, страха и слепого фанатизма. Здесь исторические события отражают наше время, когда людей по-прежнему поспешно осуждают и публично позорят. Эта песня напоминает нам о том, как важно ставить правду, человечность и критическое мышление выше предрассудков».
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