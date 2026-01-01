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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 43
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 40
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 38
*Новое видео ANTHRAX 34
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Generation Steel

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|||| сегодня

Новое видео GENERATION STEEL



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Witches Cross, новое видео GENERATION STEEL, доступно для просмотра.

Jack The Riffer: «Песня «Witches’ Cross» рассказывает о средневековых процессах над ведьмами, одновременно служа метафорой отчуждения, страха и слепого фанатизма. Здесь исторические события отражают наше время, когда людей по-прежнему поспешно осуждают и публично позорят. Эта песня напоминает нам о том, как важно ставить правду, человечность и критическое мышление выше предрассудков».




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