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Новое видео GENERATION STEEL



Witches Cross, новое видео GENERATION STEEL, доступно для просмотра.



Jack The Riffer: «Песня «Witches’ Cross» рассказывает о средневековых процессах над ведьмами, одновременно служа метафорой отчуждения, страха и слепого фанатизма. Здесь исторические события отражают наше время, когда людей по-прежнему поспешно осуждают и публично позорят. Эта песня напоминает нам о том, как важно ставить правду, человечность и критическое мышление выше предрассудков».







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