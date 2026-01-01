Arts
*

Heathen

*



3 фев 2026 : 		 Новое видео HEATHEN

18 мар 2025 : 		 Концертное видео HEATHEN

3 фев 2025 : 		 Концертное видео HEATHEN

22 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления HEATHEN

8 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления HEATHEN

30 май 2022 : 		 Видео с текстом от HEATHEN

31 окт 2020 : 		 Видео с текстом от HEATHEN

17 окт 2020 : 		 Успехи в чартах HEATHEN

6 окт 2020 : 		 HEATHEN выпустят сборник аккордов

21 сен 2020 : 		 Новое видео HEATHEN

10 сен 2020 : 		 Трейлер нового альбома HEATHEN

28 авг 2020 : 		 Трейлер нового альбома HEATHEN

8 авг 2020 : 		 Видео с текстом от HEATHEN

24 июл 2020 : 		 Трейлер нового альбома HEATHEN

3 июл 2020 : 		 Трейлер нового альбома HEATHEN

27 июн 2020 : 		 Новая песня HEATHEN

19 июн 2020 : 		 Трейлер нового альбома HEATHEN

3 мар 2020 : 		 Название нового альбома HEATHEN

9 янв 2020 : 		 Видео с текстом от HEATHEN

4 дек 2019 : 		 Переиздание HEATHEN выйдет зимой

3 июл 2019 : 		 HEATHEN начали работу над новым альбомом

7 янв 2015 : 		 Барабанщик FORBIDDEN выступит с HEATHEN

22 окт 2013 : 		 Видео с выступления HEATHEN

10 июн 2013 : 		 Видео с выступления HEATHEN

30 май 2013 : 		 JON DETTE поедет в тур с HEATHEN

25 май 2013 : 		 HEATHEN покинул барабанщик
Новое видео HEATHEN



"Never A God", новое видео группы HEATHEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Never A God", выходящего на Napalm Records




просмотров: 36

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
