Новости
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 73
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 51
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 35
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 30
*Dani Filth в новом видео TARJA 28
Heathen

23 апр 2026 : 		 Новое видео HEATHEN

3 фев 2026 : 		 Новое видео HEATHEN

18 мар 2025 : 		 Концертное видео HEATHEN

3 фев 2025 : 		 Концертное видео HEATHEN

22 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления HEATHEN

8 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления HEATHEN

30 май 2022 : 		 Видео с текстом от HEATHEN

31 окт 2020 : 		 Видео с текстом от HEATHEN

17 окт 2020 : 		 Успехи в чартах HEATHEN

6 окт 2020 : 		 HEATHEN выпустят сборник аккордов

21 сен 2020 : 		 Новое видео HEATHEN

10 сен 2020 : 		 Трейлер нового альбома HEATHEN

28 авг 2020 : 		 Трейлер нового альбома HEATHEN

8 авг 2020 : 		 Видео с текстом от HEATHEN

24 июл 2020 : 		 Трейлер нового альбома HEATHEN

3 июл 2020 : 		 Трейлер нового альбома HEATHEN

27 июн 2020 : 		 Новая песня HEATHEN

19 июн 2020 : 		 Трейлер нового альбома HEATHEN

3 мар 2020 : 		 Название нового альбома HEATHEN

9 янв 2020 : 		 Видео с текстом от HEATHEN

4 дек 2019 : 		 Переиздание HEATHEN выйдет зимой

3 июл 2019 : 		 HEATHEN начали работу над новым альбомом

7 янв 2015 : 		 Барабанщик FORBIDDEN выступит с HEATHEN

22 окт 2013 : 		 Видео с выступления HEATHEN

10 июн 2013 : 		 Видео с выступления HEATHEN

30 май 2013 : 		 JON DETTE поедет в тур с HEATHEN
Новое видео HEATHEN



Twist of Faith, новое видео HEATHEN, доступно для просмотра ниже. В оригинале этот трек был записан в 1992 году группой PSYCHOSIS.

«Давайте продолжим с новой музыкой на 2026 год! "Twist Of Faith" — это еще одна песня начала 1990-х, которую мы представили в ключе HEATHEN. Коллекционеры демо-версии, возможно, слышали оригинальную запись песни PSYCHOSIS (с Kragen Lum на гитаре и Jason Mirza на басу), но мы добавили несколько новых элементов и подняли ее на новый уровень!

Сейчас у нас на разных стадиях работы находится еще 15 песен, так что наслаждайтесь 12-дюймовым макси-синглом "Never A God" с "Twist Of Faith" и готовьтесь к новому альбому (и не только)!»




