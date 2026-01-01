сегодня



Twist of Faith, новое видео HEATHEN, доступно для просмотра ниже. В оригинале этот трек был записан в 1992 году группой PSYCHOSIS.



«Давайте продолжим с новой музыкой на 2026 год! "Twist Of Faith" — это еще одна песня начала 1990-х, которую мы представили в ключе HEATHEN. Коллекционеры демо-версии, возможно, слышали оригинальную запись песни PSYCHOSIS (с Kragen Lum на гитаре и Jason Mirza на басу), но мы добавили несколько новых элементов и подняли ее на новый уровень!



Сейчас у нас на разных стадиях работы находится еще 15 песен, так что наслаждайтесь 12-дюймовым макси-синглом "Never A God" с "Twist Of Faith" и готовьтесь к новому альбому (и не только)!»







+0 -0



просмотров: 75

