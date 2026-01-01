Arts
Новости
Soilwork

12 фев 2026 : 		 У SOILWORK очень много материала

У SOILWORK очень много материала



Вокалист SOILWORK Björn "Speed" Strid в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как идут дела с новым материалом и как изменился процесс сочинения материала после смерти гитариста в 2022:

«Да, Дэвид был важной движущей силой. Так что, я думаю, сейчас это больше похоже на коллективную работу. И такое чувство, что мы вступаем в новую эру. Наверное, следующий альбом будет немного отличаться от "Övergivenheten", но в нем будут присутствовать некоторые из этих элементов — атмосфера, но, возможно, больше примеси старого, более тяжелого материала 2000-х. Но, да, это очень важная работа группы, и, очевидно, [гитарист, давно гастролирующий] Simon, присоединившись к нам, также привнес немного свежей крови, как на личном уровне, так и в плане написания песен и всего остального. Поэтому мы с нетерпением ждем возможности создать этот новый альбом вместе!»

Simon добавил: «Да, все это очень интересно. В некотором смысле, мы учимся писать вместе, потому что на самом деле мы этого не делали. И [басист] Rasmus [Ehrnborn] тоже в некотором роде новичок, так что это как будто новое созвездие, которому приходится создавать музыку. Но у нас все хорошо получается. Я имею в виду, что [последний сингл SOILWORK] "Spirit [Of No Return]" [который вышел в октябре 2024 года] получился неплохим. И у нас есть много реально многообещающих песен для нового альбома. У нас уже много всего написано — больше, чем на один альбом».

На вопрос, будет ли предстоящий релиз SOILWORK двойным альбомом, Simon ответил:

«Нет, этого не будет. Мы собираемся выпустить альбом средней продолжительности. Но он будет классным. Всегда приятно иметь дополнительные песни, для любой цели, на выбор, для начала. А потом, конечно, вы, возможно, сможете выпустить несколько синглов [перед полноформатным альбомом]».

На вопрос о том, будет ли новый материал SOILWORK "немного возвращением к более быстрому" характеру некоторых ранних работ группы, Bjorn пояснил:

«Нет. Скорее, тяжелее — я бы сказал, та тяжесть, которая была у нас, может быть, в "A Predator's Portrait" [2001 года] и "Natural Born Chaos" [2002 года], может быть, немного в "Stabbing [The Drama]" [2005 года]. Я хотел немного вернуть тяжесть и как бы смешать ее с более современной атмосферой, эпичностью. Так что лично я представляю себе что-то примерно в таком духе. Я не знаю, думают ли [другие] ребята о том же, но мы немного обсуждали, так что, похоже, мы с ними на одной волне».

Вмешался Simon: «И потом, никогда не знаешь, что произойдет в процессе работы над альбомом. Это может принять какой-то неожиданный оборот или что-то еще, но в этом-то и прелесть. Потому что для меня часто бывала так, что самая не любимая песня в процессе записи превращалась в что-то другое. Начинаешь с мыслью, что она не очень, потом начинаешь что-то добавлять, и внезапно получается лучшая песня на пластинке. Это так увлекательно. Очень круто участвовать в подобном процессе».

Что касается того, с кем из продюсеров SOILWORK будет работать на этот раз, Bjorn сказал:

«У нас было несколько продюсеров, но в этом альбоме мы будем работать в основном самостоятельно. Мы будем записываться в студии Simon'a. Так что все мы в некотором роде [вовлечены]; это похоже на коллективную работу».

Simon: «У нас также есть специалист по сведению, который работает с нами уже на протяжении нескольких альбомов. У него тоже есть идеи. Он вносит свой вклад во все хорошее, что может придумать. Так что, я думаю, эту часть мы делаем вместе».




