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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 36
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 30
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Soilwork

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Вокалист SOILWORK: «Пока я продолжаю открывать что-то новое, я буду писать музыку»



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BJÖRN 'SPEED' STRID в недавнем интервью рассказал, что до сих пор мотивирует его создавать новую музыку.

«Все дело в этом ощущении. Иногда оно приходит не сразу. Не бывает такого, что ты просыпаешься с мыслью: "Как же здорово записывать новый альбом". Порой приходится буквально заставлять себя запустить этот двигатель. Но как только это происходит, ты понимаешь: "Вот оно". Это словно старый друг. Вы можете не общаться 10–15 лет, а потом продолжить с того места, где остановились. Конечно, с SOILWORK это не совсем так — мы довольно регулярно пишем музыку, — но само ощущение именно такое.

При этом каждый раз хочется бросать себе вызов. Мы никогда не стремимся просто воспроизвести прошлое. Мы не говорим: "О, это звучит как Natural Born Chaos. Отлично, оставляем". Мы так не работаем. В музыке должно быть содержание. Сейчас иногда приходится сначала немного раскачать себя, чтобы двигатель заработал. Но как только это происходит, ты начинаешь исследовать что-то новое. И пока я продолжаю открывать новые возможности — в своем голосе, в мелодиях, в том, что сочиняю, — я буду этим заниматься. А если однажды пойму, что этого больше нет, значит, на этом всё».

Отвечая на вопрос о том, как ему удается находить баланс между ожиданиями поклонников и собственным желанием писать музыку, Strid сказал:

«Это всегда непростой баланс, но начинать нужно с самого себя. Всё должно исходить из того, что откликается лично тебе. Я очень визуальный человек. Когда что-то сочиняю, у меня в голове возникают определенные образы. Если они вызывают у меня эмоции, если я чувствую связь с тем, что создаю, значит, я на правильном пути.

Конечно, бывают моменты, когда думаешь: "Вот это отлично сработает на концерте". Ты уже представляешь, как публика реагирует, видишь улыбки людей. Эта связь со зрителями — один из самых важных моментов. Но это не значит, что ты идешь у них на поводу или делаешь музыку исключительно для них. Просто именно эта связь имеет огромное значение. В конце концов, без нее какой вообще во всем этом смысл?»




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