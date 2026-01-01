*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 47
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 41
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
15 мар 2026 : 		 CHRIS IMPELLITTERI: «Меня утомили сравнения с YNGWIE MALMSTEEN»

15 ноя 2024 : 		 CHRIS IMPELLITTERI: «Я большой фанат IRON MAIDEN»

8 ноя 2024 : 		 Новое видео IMPELLITTERI

24 окт 2024 : 		 Новое видео IMPELLITTERI

4 окт 2024 : 		 Новое видео IMPELLITTERI

7 сен 2024 : 		 Барабанщик SLAYER на новом альбоме IMPELLITTERI

7 фев 2024 : 		 PAUL BOSTAPH на новом альбоме IMPELLITTERI

20 сен 2023 : 		 Бокс-сет IMPELLITTERI выйдет в этом году

1 дек 2022 : 		 CHRIS IMPELLITTERI будет введен в ЗСМ

4 окт 2022 : 		 CHRIS IMPELLITTERI заявил, что не соперничал с YNGWIE MALMSTEEN'ом

20 сен 2022 : 		 IMPELLITTERI выпускают сборник

17 мар 2022 : 		 IMPELLITTERI в студии

7 ноя 2021 : 		 Альбомы IMPELLITTERI будут переизданы

6 окт 2021 : 		 IMPELLITTERI — о новом альбоме

27 дек 2020 : 		 Лидер IMPELLITTERI о планах

22 апр 2020 : 		 CHRIS IMPELLITTERI: «Sharon звала меня к OZZY, но я не смог»

11 окт 2019 : 		 CHRIS IMPELLITTERI критикует крупные сайты, но это не точно

5 окт 2019 : 		 Новое видео IMPELLITTERI

3 июн 2019 : 		 IMPELLITTERI и GRAHAM BONNET исполнили песню RAINBOW

31 янв 2019 : 		 CHRIS IMPELLITTERI: «Я не клон YNGWIE MALMSTEEN'a!»

18 янв 2019 : 		 Новое видео IMPELLITTERI

12 окт 2018 : 		 Новое видео IMPELLITTERI

15 сен 2018 : 		 Новое видео IMPELLITTERI

24 июл 2018 : 		 Новая песня IMPELLITTERI

3 июл 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома IMPELLITTERI

20 мар 2017 : 		 IMPELLITTERI работают над новым альбомом
CHRIS IMPELLITTERI: «Меня утомили сравнения с YNGWIE MALMSTEEN»



CHRIS IMPELLITTERI в недавнем интервью в который раз подчеркнул, что его утомили постоянные сравнения с YNGWIE MALMSTEEN:

«Мне льстит, когда люди сравнивают меня с Yngwie Malmsteen, Ritchie Blackmore или кем-то ещё. И, честно говоря, мне нравится Yngwie. Когда мне было лет 18–19 — а он немного старше — я впервые услышал его и подумал: “О, это круто. Мне это нравится”.

И да, я многому у него научился. Как гитарист я всегда стараюсь развиваться. Это естественно. Но точно так же я проводил огромное количество времени, слушая других музыкантов: Эдди Ван Халена, Al Di Meola, Paco de Lucía, John McLaughlin — и многих других. Так что да, Yngwie был среди этих влияний. И люди иногда думают, будто я пытаюсь это отрицать. Но это не так. Совсем нет. Я всегда говорил: это было круто.

Но в то же время многое из того, что люди слышали у Yngwie, на самом деле появилось раньше. Всё это во многом сделал один парень — Uli Jon Roth из SCORPIONS. Послушайте Uli. Он играл в гармоническом миноре, использовал неоклассические идеи. У него был кремовый Stratocaster со скалопированным грифом. И он делал это ещё в 1975 году. Я тоже много слушал его».

После того как ведущий подкаста Jason Green заметил, что приглашение легендарного вокалиста Graham Bonnet — работавшего и с Malmsteen, и с Blackmore — только усилило сравнения, Chris ответил:

«Вы правы насчёт Graham'a. Когда мы пригласили его в IMPELLITTERI, это выглядело примерно так: сначала он поёт у Ritchie Blackmore в RAINBOW. Потом, кажется, работает с Michael Schenker — а Michael Schenker, как известно, легендарный гитарист. Затем Graham поёт у Yngwie, после того как Yngwie заменяет Steve Vai. И после всего этого он оказывается в моей группе».

Chris рассмеялся и добавил:

«Я обычно шутил по этому поводу, потому что я до сих пор не знаю, что именно произошло в Японии. Удача, судьба, наша музыка, наши способности — кто знает? Но группа там просто взлетела в небеса. У нас всё пошло невероятно хорошо. И люди спрашивали: “Чувак, как вы стали такими известными?” Я обычно смеялся и говорил: “Честно? Думаю, мне просто повезло. Graham играл со всеми этими легендарными гитаристами, и это каким-то образом сыграло на руку мне”.

Не важно, был ли я действительно крутым или полным отстоем — думаю, это даже не имело значения. Публика просто думала: “Ну, если Graham поёт с Chris'ом, значит Chris, наверное, тоже крутой”. Так что его присутствие в группе определённо было огромным плюсом. К тому же я всегда очень любил Graham'a — и как друга, и как невероятного певца. Но да, сравнения с Yngwie звучали постоянно. И, честно говоря, это иногда сводило меня с ума.

Я люблю Yngwie, правда. Но когда тебя всё время сравнивают только с ним, это уже несправедливо — хотя бы потому, что на меня гораздо сильнее повлиял Эдди Ван Хален. И тот же Al Di Meola».




