AT WAR выбрали продюсера
AT WAR сообщили о том, что новую пластинку будет вновь продюсировать Alex Perialas (ANTHRAX, TESTAMENT, OVERKILL, S.O.D.). Кроме того, в этом году исполняется 40 лет с момента выхода дебютной пластинки "Ordered To Kill", материал которой коллектив будет исполнять на концертах этого года, включая выступления на таких фестивалях как:
March 21 - Hell's Heroes Festival - Houston, TX
September 11 - Rage of Armageddon Festival - Brooklyn, NY
October 8 - Old Grave Fest - Bucharest, Romania
October 10 - Thrash Nightmare Fest - Písek, Czech Republic
November 14 - Metal & Hell Festival - Oberhausen, Germany
December 11 - Eindhoven Metal Meeting - Eindhoven, Netherlands
