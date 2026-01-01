AT WAR выбрали продюсера



AT WAR сообщили о том, что новую пластинку будет вновь продюсировать Alex Perialas (ANTHRAX, TESTAMENT, OVERKILL, S.O.D.). Кроме того, в этом году исполняется 40 лет с момента выхода дебютной пластинки "Ordered To Kill", материал которой коллектив будет исполнять на концертах этого года, включая выступления на таких фестивалях как:



March 21 - Hell's Heroes Festival - Houston, TX

September 11 - Rage of Armageddon Festival - Brooklyn, NY

October 8 - Old Grave Fest - Bucharest, Romania

October 10 - Thrash Nightmare Fest - Písek, Czech Republic

November 14 - Metal & Hell Festival - Oberhausen, Germany

December 11 - Eindhoven Metal Meeting - Eindhoven, Netherlands







