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TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют для 20000, а JUDAS PRIEST только для 5000»



TIM “RIPPER” OWENS в недавнем интервью в очередной раз затронул тему того, что два студийных альбома, которые он записал с группой, — «Jugulator» 1997 года и «Demolition» 2001 года — недоступны на крупных стриминговых сервисах:



«Трудно увлечь ими новых фанатов, когда они недоступны на Spotify… Наверное, их можно найти на YouTube. Да, это печально, что их нет на крупных стриминговых сервисах.



Когда я гастролирую сольно, я исполняю песни из альбомов "Jugulator" и "Demolition", и они отлично заходят публике. Когда мы играли на концертах с KK’S PRIEST и исполняли "Burn In Hell", эту песню принимали так же хорошо, как и все остальные.



JUDAS PRIEST решили — это их решение, ничьё больше — удалить эти записи. Это их решение. Ничего страшного, но если люди действительно хотят услышать эти песни вживую, они могут прийти на мои сольные концерты. Я исполняю "Jugulator" и много других песен сольно.



Не имеет никакого смысла лишать фанатов возможности их послушать. JUDAS PRIEST включили "Jugulator" и "Demolition" в свой недавно выпущенный бокс-сет, который продавался за 500 долларов. Если кто-то хочет приобрести "Jugulator"... Это доказывает, что у них есть возможность выпустить его, ведь они включили его в этот бокс-сет. Но это их решение, и это нормально.



Я не хочу никого обидеть. Думаю, они расстроены этим и им не нравится сама идея того, что эти песни доступны публике. Похоже, в металле тоже есть своя "политкорректность", не так ли? Так что, наверное, так и должно быть. Но это оставляет мне возможность исполнять эти песни. Они не хотят их играть, не хотят признавать их существование? А я буду их исполнять. Вероятно, это делает прослушивание ещё более приятным для фанатов, когда они слышат их на моих концертах».



Owens сказал о своих бывших товарищах по JUDAS PRIEST:



«Они потрясающие ребята. С ними я провёл лучшее время в своей жизни. Я всегда говорю, что участие в JUDAS PRIEST было для меня сродни университету. Участвовать в JUDAS PRIEST — это как учиться в университете, и они открыли для меня двери, а я этим воспользовался. Я до сих пор дружу с ними. Конечно, я дружу с К. К., и я с ним общаюсь больше, чем с кем-либо другим. Всякий раз, когда я давал сольный концерт в пределах двух часов езды от его дома, он ехал два часа, чтобы посмотреть на меня, а если я выступал в Манчестере, Кen всегда приходил на концерты, привозил группе пару ящиков пива и проводил с нами время. Но все они — отличные ребята, ко мне они относились просто потрясающе, и я провёл с ними лучшее время в своей жизни. Это было здорово. За исключением того, что сейчас они меня игнорируют, но в остальном — всё нормально. Теперь они стёрли меня из своей истории... Было здорово, когда я участвовал в группе, а теперь меня просто стёрли. Но они не могут стереть то удовольствие, которое я получил, вот в чём дело».



После того как интервьюер заметил, что нынешний состав IRON MAIDEN иногда исполняет материал, который изначально был записан с вокалистом Blaze'ом Bayley, в то время как Halford редко исполняет песни эпохи Owens'a из репертуара JUDAS PRIEST, Tim ответил:



«Ты только что сказал, что Rob Halford редко исполняет их. Rob Halford никогда не исполнял песни JUDAS PRIEST из эпохи моего пребывания в группе. Но я абсолютно уверен, что есть песни, в которых он звучал бы великолепно. Можешь себе представить, как здорово звучал бы Rob Halford, исполняя "Burn In Hell"? Его версия была бы лучше моей. Эта песня подходит ему, он звучал бы потрясно. Я бы хотел увидеть, как он попробует исполнить "Jugulator", но не думаю, что это произойдёт. Но они звучали бы невероятно.



Речь идёт о разных группах. Ты говоришь об IRON MAIDEN, у которых отличный менеджмент. Они делают правильные шаги в плане бизнеса. Они находятся на более высоком уровне, чем JUDAS PRIEST, если говорить о привлекательности их концертов. JUDAS PRIEST — это группа, которая много лет назад объявила, что будет выступать с одним гитаристом на концертах, но быстро передумала. Как, чёрт возьми, JUDAS PRIEST могут выступать с одним гитаристом? Так что ты говоришь об IRON MAIDEN с отличным менеджментом, отличным маркетингом, отличной командой. Они будут введены в Зал славы рок-н-ролла. Они потребовали, чтобы Blaze вошёл в Зал славы рок-н-ролла вместе с другими нынешними и бывшими участниками группы. JUDAS PRIEST попали в Зал славы рок-н-ролла, но они сказали: "Ripper ни за что туда не попадёт". Так что у IRON MAIDEN отличный менеджмент, и есть причина, по которой они выступают перед 20 000 зрителей, а JUDAS PRIEST — только перед пятью. В этом и заключается разница. Вот и ответ на вопрос, почему IRON MAIDEN, которые ведут себя чуть более достойно, исполняют песни эпохи Blaze'a: ведь они их сочинили, они это сделали. Почему бы им их не исполнять?»





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