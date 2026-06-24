TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют для 20000, а JUDAS PRIEST только для 5000»

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все новости группы
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США
20 янв 2023 :
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TIM 'RIPPER' OWENS схуднул
6 янв 2023 :
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Почему новый альбом TIM 'RIPPER' OWENS вышел под именем RIPPER
5 янв 2023 :
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TIM 'RIPPER' OWENS : «Я ни на кого не похож»
11 дек 2022 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Нет голоса — так не берись!»
18 окт 2022 :
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TIM 'RIPPER' OWENS и SIMON WRIGHT исполняют DIO и PRIEST
30 сен 2022 :
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Видео с текстом от TIM 'RIPPER' OWENS
14 сен 2022 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Никаких баллад!»
10 сен 2022 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Делай не делай вакцину, заболеть может каждый»
29 июл 2022 :
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Новое видео от TIM 'RIPPER' OWENS
23 июл 2022 :
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JAMEY JASTA продюсирует новый альбом TIM 'RIPPER' OWENS
12 июл 2022 :
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TIM 'RIPPER' OWENS исполняет KK'S PRIEST
18 май 2022 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Фаучи не говорит правду»
14 фев 2022 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: «И до дозы я болел, и после дозы я болел»
20 янв 2022 :
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TIM 'RIPPER' OWENS рассказал о напряжённости между гитаристами JUDAS PRIEST
28 дек 2021 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Wendy Dio сказала мне: "Беги, дядя Тим"»
27 дек 2021 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER облажался»
23 дек 2021 :
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TIM 'RIPPER' OWENS напевает JUDAS PRIEST
9 дек 2021 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Не могу я в одной группе»
8 дек 2021 :
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TIM 'RIPPER' OWENS берёт больше барона Силенда
3 ноя 2021 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Металл в полном п!»
27 окт 2021 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Худшим концертом было выступление с ICED EARTH»
14 окт 2021 :
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TIM 'RIPPER' OWENS в новом видео PYRAMID
13 окт 2021 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER будет вечно расплачиваться за то, что сделал»
2 окт 2021 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Я готов зажигать»
21 сен 2021 :
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Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS
17 сен 2021 :
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TIM 'RIPPER' OWENS пояснил за свои слова про Фаучи
10 сен 2021 :
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TIM 'RIPPER' OWENS критикует Фаучи
19 авг 2021 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Меня вдохновляет DIO»
5 авг 2021 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Я пришёл в JUDAS PRIEST в худшее для металла время»
4 авг 2021 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Я принял дозу и готов зажигать»
27 июл 2021 :
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Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS
5 июл 2021 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Не пойду я в магазин лизать чей-то затылок!»
29 июн 2021 :
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TIM 'RIPPER' OWENS — о пандемии: «Многое изменилось»
18 июн 2021 :
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TIM 'RIPPER' OWENS не против носить маску
13 июн 2021 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER совершил ошибку»
4 май 2021 :
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TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST
8 ноя 2020 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Да голосование в "Голосе" справедливее выборов США!»
30 июн 2020 :
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TIM 'RIPPER' OWENS исполняет кавер-версию хита Эндрю Ллойд Уэббера
7 май 2020 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Таких рок-звёзд, как раньше, сейчас нет»
17 мар 2020 :
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TIM 'RIPPER' OWENS вновь критикует Зал Славы Рок-н-ролла за JUDAS PRIEST
10 фев 2020 :
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Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Я себя считаю центристом, когда дело касается политики»
2 фев 2020 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы хотел кое-что сделать с Rob'ом, я всегда об этом мечтал»
24 янв 2020 :
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TIM 'RIPPER' OWENS критикует Зал Славы Рок-н-ролла
8 янв 2020 :
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TIM 'RIPPER' OWENS рад, что иранский военный командир Касем Сулеймани уничтожен
17 дек 2019 :
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NICKO MCBRAIN и TIM 'RIPPER' OWENS исполняют IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST
6 ноя 2019 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Оказаться в группе со своими идолами — это ...!»
23 окт 2019 :
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TIM 'RIPPER' OWENS не против тура с бывшими
9 июл 2019 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Пожалуй, сейчас было бы куда лучше смотреть выступление голограммы KISS, чем их самих»
6 июн 2019 :
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TIM 'RIPPER' OWENS назвал писателя Стивена Кинга «лузером»
29 май 2019 :
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TIM "RIPPER" OWENS устал от ненависти к голограмме Дио
22 май 2019 :
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TIM "RIPPER" OWENS: «Не думаю, что YNGWIE MALMSTEEN меня теперь любит»
11 апр 2019 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Не могу ничего плохого сказать о JUDAS PRIEST»
5 апр 2019 :
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TIM "RIPPER" OWENS: «Очень лестно, что K.K. считает меня лучше Rob'a»
2 мар 2019 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда я был в JUDAS PRIEST, металл практически не существовал»
28 фев 2019 :
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TIM "RIPPER" OWENS о перезаписи своих альбомов с JUDAS PRIEST: «Как уж получится — у меня есть много другого материала, который нужно записать в первую очередь»
15 окт 2018 :
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TIM 'RIPPER' OWENS хочет перезаписать свои альбомы JUDAS PRIEST
22 авг 2017 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы вернулся в JUDAS PRIEST!»
27 июн 2017 :
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Новый ЕР бывшего вокалиста JUDAS PRIEST и бывшего гитариста PHILIP H. ANSELMO доступен для прослушивания
21 июн 2017 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Я больше не хочу работать с GEOFF'ом TATE'ом»
17 июн 2017 :
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Новая песня бывшего вокалиста JUDAS PRIEST и бывшего гитариста PHILIP H. ANSELMO
16 июн 2017 :
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TIM 'RIPPER' OWENS сотрудничает с CHRIS CAFFERY
25 май 2017 :
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Бывший вокалист JUDAS PRIEST работает с бывшим гитаристом PHILIP H. ANSELMO
4 апр 2017 :
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Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS
7 окт 2016 :
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TIM 'RIPPER' OWENS исполняет DIO
6 окт 2016 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Может, Трамп и засранец, но он может быть тем засранцем, который нужен Америке»
24 авг 2016 :
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TIM "RIPPER" OWENS закрывает свой бар
24 июн 2016 :
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TIM 'RIPPER' OWENS'a не пустили в Великобританию
22 фев 2016 :
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TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST
11 фев 2016 :
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TIM 'RIPPER' OWENS не виноват в "брутализации" JUDAS PRIEST на альбоме "Jugulator"
3 фев 2016 :
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TIM 'RIPPER' OWENS лишился пива
3 янв 2016 :
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TIM 'RIPPER' OWENS исполняет рождественский хорал
4 дек 2015 :
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TIM 'RIPPER' OWENS исполняет IRON MAIDEN, VAN HALEN
31 авг 2015 :
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TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST, DIO
26 июл 2015 :
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TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST, KING DIAMOND
19 июн 2015 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы хотел записать еще альбом с JUDAS PRIEST»
8 июн 2015 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы никогда не ушел из JUDAS PRIEST»
22 мар 2015 :
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TIM 'RIPPER' OWENS работает над музыкой к фильму
31 янв 2015 :
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TIM 'RIPPER' OWENS не жалеет, что попал в JUDAS PRIEST
27 дек 2014 :
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TIM 'RIPPER' OWENS исполнил JUDAS PRIEST
12 дек 2014 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: "Мне понравился новый альбом JUDAS PRIEST!'"
6 дек 2014 :
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TIM 'RIPPER' OWENS пока не может выпустить второй альбом BEYOND FEAR из финансовых соображений
17 окт 2014 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: "Если бы на 'Jugulator' пел ROB HALFORD, альбом бы признали шедевром"
25 янв 2014 :
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TIM ' RIPPER' OWENS, MARK BOALS в металл-опере 'The Legend Of Valley Doom'
11 янв 2014 :
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TIM 'RIPPER' OWENS исполнил JUDAS PRIEST, BLACK SABBATH
15 дек 2013 :
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TIM 'RIPPER' OWENS исполнил JUDAS PRIEST, BLACK SABBATH
8 дек 2013 :
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TIM 'RIPPER' OWENS исполнил классику ALICE IN CHAINS
8 ноя 2013 :
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Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS
8 сен 2013 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: 'Я думаю, что LEMMY не умрёт никогда'
17 июл 2013 :
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Профессиональное видео c выступления TIM 'RIPPER' OWENS
17 май 2013 :
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TIM 'RIPPER' OWENS исполнил классику DIO
28 фев 2013 :
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TIM 'RIPPER' OWENS в Тунисе
3 дек 2012 :
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TIM 'RIPPER' OWENS в Аргентине
6 ноя 2012 :
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TIM 'RIPPER' OWENS "был шокирован", когда узнал о трибьют-группе DIO VIVIAN'a CAMPBELL'а
7 окт 2012 :
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TIM 'RIPPER' OWENS исполнил классику BLACK SABBATH, IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST
25 сен 2012 :
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Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS
23 сен 2012 :
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Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS
29 май 2012 :
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Видео с выступления TIM'a 'RIPPER' OWENS'a
30 ноя 2011 :
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TIM 'RIPPER' OWENS в акустике
13 ноя 2011 :
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TIM 'RIPPER' OWENS: "Я знал, что выступать на сцене с JUDAS PRIEST было мне суждено"
25 май 2011 :
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TIM 'RIPPER' OWENS исполнил кавер-версию THE BEATLES
25 апр 2011 :
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TIM 'RIPPER' OWENS получит ROCKSTONE MUSIC AWARDS
1 фев 2011 :
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TIM 'RIPPER' OWENS опубликовал примерный сет-лист для сольного турне
25 янв 2011 :
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TIM 'RIPPER' OWENS отметит десятилетие 'Live In London' JUDAS PRIEST
22 дек 2010 :
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Tim "Ripper" Owens исполнил рождественскую классику
20 дек 2010 :
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Tim "Ripper" Owens исполнил акустически варианты песен METALLICA, JUDAS PRIEST, DIO, RAINBOW
15 дек 2010 :
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TIM 'RIPPER' OWENS выступил вместе с сыном и дочкой в Квебеке
14 сен 2010 :
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В TIM'a 'RIPPER'a OWENS'a во время концерта в Норвегии кинули стакан с пивом
9 сен 2010 :
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Туровый состав TIM 'RIPPER' OWENS
27 май 2010 :
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Tim "Ripper" Owens о смерти Paul'a Gray'я
18 май 2010 :
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TIM 'RIPPER' OWENS о смерти DIO
14 май 2010 :
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TIM 'RIPPER' OWENS запишет выступление в Akron'е для выпуска на диске
15 сен 2009 :
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Tim'а "Ripper" Owens'a укусил фанат
12 май 2009 :
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Еще одна песня от TIM'а 'RIPPER'а OWENS'а
7 май 2009 :
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Еще одна песня от TIM 'RIPPER' OWENS'a
27 апр 2009 :
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Новая песня TIM'a 'RIPPER'a OWENS'a
1 апр 2009 :
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TIM "RIPPER" OWENS объявил состав туровой группы
17 мар 2009 :
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Обложка и трек-лист сольного альбома TIM'a 'RIPPER'a OWENS'a
20 фев 2009 :
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Tim "Ripper" Owens в мае выпустит сольный альбом
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сегодня
TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют для 20000, а JUDAS PRIEST только для 5000»
TIM “RIPPER” OWENS в недавнем интервью в очередной раз затронул тему того, что два студийных альбома, которые он записал с группой, — «Jugulator» 1997 года и «Demolition» 2001 года — недоступны на крупных стриминговых сервисах:
«Трудно увлечь ими новых фанатов, когда они недоступны на Spotify… Наверное, их можно найти на YouTube. Да, это печально, что их нет на крупных стриминговых сервисах.
Когда я гастролирую сольно, я исполняю песни из альбомов "Jugulator" и "Demolition", и они отлично заходят публике. Когда мы играли на концертах с KK’S PRIEST и исполняли "Burn In Hell", эту песню принимали так же хорошо, как и все остальные.
JUDAS PRIEST решили — это их решение, ничьё больше — удалить эти записи. Это их решение. Ничего страшного, но если люди действительно хотят услышать эти песни вживую, они могут прийти на мои сольные концерты. Я исполняю "Jugulator" и много других песен сольно.
Не имеет никакого смысла лишать фанатов возможности их послушать. JUDAS PRIEST включили "Jugulator" и "Demolition" в свой недавно выпущенный бокс-сет, который продавался за 500 долларов. Если кто-то хочет приобрести "Jugulator"... Это доказывает, что у них есть возможность выпустить его, ведь они включили его в этот бокс-сет. Но это их решение, и это нормально.
Я не хочу никого обидеть. Думаю, они расстроены этим и им не нравится сама идея того, что эти песни доступны публике. Похоже, в металле тоже есть своя "политкорректность", не так ли? Так что, наверное, так и должно быть. Но это оставляет мне возможность исполнять эти песни. Они не хотят их играть, не хотят признавать их существование? А я буду их исполнять. Вероятно, это делает прослушивание ещё более приятным для фанатов, когда они слышат их на моих концертах».
Owens сказал о своих бывших товарищах по JUDAS PRIEST:
«Они потрясающие ребята. С ними я провёл лучшее время в своей жизни. Я всегда говорю, что участие в JUDAS PRIEST было для меня сродни университету. Участвовать в JUDAS PRIEST — это как учиться в университете, и они открыли для меня двери, а я этим воспользовался. Я до сих пор дружу с ними. Конечно, я дружу с К. К., и я с ним общаюсь больше, чем с кем-либо другим. Всякий раз, когда я давал сольный концерт в пределах двух часов езды от его дома, он ехал два часа, чтобы посмотреть на меня, а если я выступал в Манчестере, Кen всегда приходил на концерты, привозил группе пару ящиков пива и проводил с нами время. Но все они — отличные ребята, ко мне они относились просто потрясающе, и я провёл с ними лучшее время в своей жизни. Это было здорово. За исключением того, что сейчас они меня игнорируют, но в остальном — всё нормально. Теперь они стёрли меня из своей истории... Было здорово, когда я участвовал в группе, а теперь меня просто стёрли. Но они не могут стереть то удовольствие, которое я получил, вот в чём дело».
После того как интервьюер заметил, что нынешний состав IRON MAIDEN иногда исполняет материал, который изначально был записан с вокалистом Blaze'ом Bayley, в то время как Halford редко исполняет песни эпохи Owens'a из репертуара JUDAS PRIEST, Tim ответил:
«Ты только что сказал, что Rob Halford редко исполняет их. Rob Halford никогда не исполнял песни JUDAS PRIEST из эпохи моего пребывания в группе. Но я абсолютно уверен, что есть песни, в которых он звучал бы великолепно. Можешь себе представить, как здорово звучал бы Rob Halford, исполняя "Burn In Hell"? Его версия была бы лучше моей. Эта песня подходит ему, он звучал бы потрясно. Я бы хотел увидеть, как он попробует исполнить "Jugulator", но не думаю, что это произойдёт. Но они звучали бы невероятно.
Речь идёт о разных группах. Ты говоришь об IRON MAIDEN, у которых отличный менеджмент. Они делают правильные шаги в плане бизнеса. Они находятся на более высоком уровне, чем JUDAS PRIEST, если говорить о привлекательности их концертов. JUDAS PRIEST — это группа, которая много лет назад объявила, что будет выступать с одним гитаристом на концертах, но быстро передумала. Как, чёрт возьми, JUDAS PRIEST могут выступать с одним гитаристом? Так что ты говоришь об IRON MAIDEN с отличным менеджментом, отличным маркетингом, отличной командой. Они будут введены в Зал славы рок-н-ролла. Они потребовали, чтобы Blaze вошёл в Зал славы рок-н-ролла вместе с другими нынешними и бывшими участниками группы. JUDAS PRIEST попали в Зал славы рок-н-ролла, но они сказали: "Ripper ни за что туда не попадёт". Так что у IRON MAIDEN отличный менеджмент, и есть причина, по которой они выступают перед 20 000 зрителей, а JUDAS PRIEST — только перед пятью. В этом и заключается разница. Вот и ответ на вопрос, почему IRON MAIDEN, которые ведут себя чуть более достойно, исполняют песни эпохи Blaze'a: ведь они их сочинили, они это сделали. Почему бы им их не исполнять?»
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