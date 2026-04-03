Новости
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 28
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 24
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 24
Lordi

3 апр 2026 : 		 LORDI — лицо переработки отходов!

25 мар 2026 : 		 MR. LORDI: «Столько всяких ограничений, что мы уже не можем как раньше»

4 ноя 2025 : 		 Лидер LORDI: «Я не знаю современных музыкантов»

22 окт 2025 : 		 Кавер-версия KISS от LORDI feat. Andrey Smirnov

25 мар 2025 : 		 Лидер LORDI: «Музыкальные сервисы — зло злобнючее!»

21 мар 2025 : 		 Видео с текстом от LORDI

14 фев 2025 : 		 Новое видео LORDI

18 янв 2025 : 		 Видео с текстом от LORDI

13 дек 2024 : 		 Новая песня LORDI

23 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления LORDI

5 авг 2024 : 		 Новая песня LORDI

1 июл 2024 : 		 У LORDI готов альбом

26 сен 2023 : 		 Вокалист LORDI: «Мейнстрим-издания от нас отстали, и это прекрасно!»

14 май 2023 : 		 MR. LORDI: «Мы никогда не были ориентированы на семью!»

31 мар 2023 : 		 Новое видео LORDI

3 мар 2023 : 		 Видео с текстом от LORDI

28 янв 2023 : 		 Видео с текстом от LORDI

5 янв 2023 : 		 Новый альбом LORDI выйдет весной

11 дек 2022 : 		 Новая версия хита LORDI

23 ноя 2022 : 		 LORDI планируют новый альбом весной

25 сен 2022 : 		 Новый сингл бывшего басиста LORDI

7 сен 2022 : 		 Бывший басист LORDI выпускает сольный альбом

14 июн 2022 : 		 LORDI выпустили новый сингл

8 июн 2022 : 		 LORDI нашли гитариста

10 май 2022 : 		 LORDI покинул гитарист

14 фев 2022 : 		 Видео с текстом от LORDI
|||| 3 апр 2026

LORDI — лицо переработки отходов!



zoom
Ведущая шведская инициатива по переработке отходов Pantamera объявила финских легенд хард-рока LORDI официальными лицами своей национальной кампании 2026 года. Кампания стартует 2 апреля 2026-го и сопровождается релизом совершенно нового сингла и клипа LORDI — «Pantamera (PAN-TAH-MEH-RAH!)».

Известные своими монструозными образами, театральностью и наследием победителей «Евровидения», LORDI на этот раз разворачиваются в сторону экологичности, внося свою фирменную шок-рок-энергию в одну из самых заметных эко-инициатив Швеции.

В основе кампании — уникальная интерпретация классики «Guantanamera», переосмысленной в хард-рок-ключе. Как и в каждой кампании Pantamera, приглашённый артист превращает узнаваемую мелодию в собственный трек — и здесь это мощный, риффовый гимн, рассчитанный на рок-аудиторию.

Творческое видение группы проводит любопытную параллель между хоррором и переработкой. Как объясняет лидер LORDI, Mr. Lordi: «Наша версия “Pantamera” исследует сходство между переработкой отходов и хоррором в целом. Например, Франкенштейн и зомби — это ведь тоже переработанные плоть и кости».

Вне сцены LORDI давно демонстрируют приверженность экологическим и этическим принципам. Группа поддерживает PETA и ранее участвовала в веганской модной съёмке для Vogue, продвигая экологичные материалы. Участие в Pantamera выглядит логичным продолжением этих ценностей — уважения к планете и осознания стоящих перед ней проблем.

И если описывать темп их жизни одной фразой, она звучит просто: monsters never rest. Между новой музыкой, крупными концертами и теперь ещё общенациональной экологической кампанией LORDI снова доказывают — их не остановить.




КомментарииСкрыть/показать 16 )

3 апр 2026
m
mohnatiy
Бля, эти говноклоуны ещё живы
3 апр 2026
С
Санчез
mohnatiy, ну что ты, нормальные ребяа. Были, по крайней мере до 2010 или даже 2018... А сейчас... Ну хз, вторичку стали гнать
3 апр 2026
m
mohnatiy
Санчез, под фанеру тоже охуенно отжигали
3 апр 2026
i
industrialist
mohnatiy, это когда в России выступали, решили наших звезд поющих под фанеру потроллить
3 апр 2026
m
mohnatiy
industrialist, какой-то очень хуёвый способ троллинга, если честно. Как на картинке "я так троллил"
3 апр 2026
m
mohnatiy
Санчез, а мне не похуй) Рокеры, играющие под фанеру - самое жалкое зрелище и обязаны быть обоссаны со всех сторон.
3 апр 2026
С
Санчез
mohnatiy, хочешь выступать на тв или на том же евровидении (Но это не точно)- готовься что нужно будет фанеру врубать. Вообще похуй. Музыка от этого факта никак не портится, НЕ МЕНЯЕТСЯ, НЕ УЛУЧШАЕТСЯ, НЕ СТАНОВИТСЯ ЛУЧШЕ ИЛИ ХУЖЕ. А кто там чего нюхает, пьет, принимает или ебет - тоже похуй на самом деле. Я музыку слушаю, а не на людей-блюдей смотрю
И похуй также точно так же на то, что Ария какая ниБудь там выступала под фанеру с песней Колизей. Абсолютно, криссталически, аЛмазно - П-О-Х-У-Й
3 апр 2026
m
mohnatiy
Санчез, да. Только проблема в том, что они въебали фанеру на опен-эйре. Про ТВ разумеется разговор другой.
3 апр 2026
G
GlowoErzum
То ли пятислойная постирония от Lordi, то ли пятислойная постирония от Pantamera, но делать группу, которая уже много лет выпускает кальку на свою же старую музыку, лицом кампании по переработке отходов - это нравится.
3 апр 2026
Rutger
БАН-КА-С-ХЕ-РОМ!
3 апр 2026
Altair21
Очень мудрый и верный выбор, ибо их недомузыка и есть эти самые отходы
3 апр 2026
P
Papa
Чет бурчат в комментариях ) а мне они нравятся. Правда забил на них после ухода гитариста.
3 апр 2026
С
Санчез
Papa, ну вот тоже кстати, старый гитарист нравится больше
3 апр 2026
dark_medieval_times
Костюмы можно тоже на переработку и норм.
4 апр 2026
Rocky Wolfsson
Lordi - лицо токсических отходов.)
