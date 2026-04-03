3 апр 2026



LORDI — лицо переработки отходов!



Ведущая шведская инициатива по переработке отходов Pantamera объявила финских легенд хард-рока LORDI официальными лицами своей национальной кампании 2026 года. Кампания стартует 2 апреля 2026-го и сопровождается релизом совершенно нового сингла и клипа LORDI — «Pantamera (PAN-TAH-MEH-RAH!)».



Известные своими монструозными образами, театральностью и наследием победителей «Евровидения», LORDI на этот раз разворачиваются в сторону экологичности, внося свою фирменную шок-рок-энергию в одну из самых заметных эко-инициатив Швеции.



В основе кампании — уникальная интерпретация классики «Guantanamera», переосмысленной в хард-рок-ключе. Как и в каждой кампании Pantamera, приглашённый артист превращает узнаваемую мелодию в собственный трек — и здесь это мощный, риффовый гимн, рассчитанный на рок-аудиторию.



Творческое видение группы проводит любопытную параллель между хоррором и переработкой. Как объясняет лидер LORDI, Mr. Lordi: «Наша версия “Pantamera” исследует сходство между переработкой отходов и хоррором в целом. Например, Франкенштейн и зомби — это ведь тоже переработанные плоть и кости».



Вне сцены LORDI давно демонстрируют приверженность экологическим и этическим принципам. Группа поддерживает PETA и ранее участвовала в веганской модной съёмке для Vogue, продвигая экологичные материалы. Участие в Pantamera выглядит логичным продолжением этих ценностей — уважения к планете и осознания стоящих перед ней проблем.



И если описывать темп их жизни одной фразой, она звучит просто: monsters never rest. Между новой музыкой, крупными концертами и теперь ещё общенациональной экологической кампанией LORDI снова доказывают — их не остановить.







