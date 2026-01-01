*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 54
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 34
*Dani Filth в новом видео TARJA 33
*LIVA на Wormholedeath 30
*IMMORTAL завершили сочинение 23
29 апр 2026 : 		 У барабанщика COAL CHAMBER рак

16 янв 2025 : 		 COAL CHAMBER отменили тур

13 ноя 2024 : 		 Басистка COAL CHAMBER не против, что её считали «секси»

3 ноя 2024 : 		 Вокалист COAL CHAMBER о состоянии здоровья

4 окт 2024 : 		 COAL CHAMBER не выступят на AFTERSHOCK из-за болезни

27 фев 2024 : 		 Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки падок»

22 дек 2023 : 		 DEZ FAFARA о том, почему COAL CHAMBER опередили время

24 ноя 2023 : 		 Вокалист COAL CHAMBER: «Если вы что-то стоите, то взлетите»

15 окт 2023 : 		 Басистка COAL CHAMBER о встрече с IGGY POP

12 сен 2023 : 		 Видео полного выступления COAL CHAMBER

31 июл 2023 : 		 Видео с выступления COAL CHAMBER

30 июл 2023 : 		 Видео полного выступления COAL CHAMBER

24 июл 2023 : 		 COAL CHAMBER в 4К

22 июл 2023 : 		 Видео с выступления COAL CHAMBER

17 июл 2023 : 		 Видео с выступления COAL CHAMBER

23 июн 2023 : 		 COAL CHAMBER думают о новом

15 май 2023 : 		 Первое за восемь лет шоу COAL CHAMBER

13 мар 2023 : 		 DEZ FAFARA: «Я чуть не двинул кони, так и случился реюнион COAL CHAMBER»

8 ноя 2022 : 		 COAL CHAMBER возвращаются

21 окт 2020 : 		 DEZ FAFARA — о возможности выпуска нового альбома COAL CHAMBER

20 окт 2020 : 		 DEZ FAFARA: «COAL CHAMBER не вернутся»

6 июн 2016 : 		 DEZ FAFARA об отношениях с коллегами по COAL CHAMBER

9 сен 2015 : 		 Музыка COAL CHAMBER сочится сексом

18 авг 2015 : 		 Видео с текстом от COAL CHAMBER

14 авг 2015 : 		 Барабанщик COAL CHAMBER: «"Rivals" оказался лучше, чем каждый из нас предполагал»

10 авг 2015 : 		 Видео с выступления COAL CHAMBER
У барабанщика COAL CHAMBER рак



Барабанщик COAL CHAMBER Mikey "Bug" Cox сообщил о том, что болен раком:

«Благодарность. Это слово часто употребляют, но в наши дни оно звучит по-другому для меня лично.

1 апреля 2025 года у меня был диагностирован рак третьей стадии. Я не уникален. Такое ощущение, что многие из нас сталкиваются с этим или знают кого-то, кто сталкивается. Это мрачно, это пугает, и это меняет жизни всех, кто находится на его орбите.

Первое, что я сказал своей жене, было то, что я собираюсь бороться изо всех сил за свою семью! Было много дней, когда я не мог встать с постели, но я не хотел, чтобы рак диктовал мне свои условия. Итак, я закончил строительство дома, над которым работал со своей компанией Bash Construction Group, и написал одну из лучших песен в своей жизни! После многолетней борьбы и абсолютно жестоких курсов лучевой терапии, химиотерапии и, в конечном счете, хирургического вмешательства я так благодарен за то, что могу сказать, что избавился от РАКА.

Второе, что я сказал себе, — это то, что мне нужно извлечь из всей этой ситуации максимум позитива. Я надеюсь, что вы присоединитесь ко мне, когда я в партнерстве с Fxck Cancer выставлю на аукцион единственную в своем роде ударную установку от ddrum, Scorpion Percussion, тарелки TRX и футляры Gator, ну а вырученные средства пойдут на повышение осведомленности, поддержку и предоставление ресурсов тем, кто может оказаться в этом непредсказуемом и нежелательном сообществе.

В ближайшие дни у меня будет очень много людей, которых я смогу поблагодарить и с которыми поделюсь своей историей, и я расскажу о некоторых замечательных людях и организациях, которые работают с нами, чтобы воплотить в жизнь мою цель.

Сегодня я радуюсь жизни, исцелению и силе, которая нужна, чтобы выжить. Мне не терпится вернуться на сцену после того, как я вылечился от рака. Предстоящие концерты обещают стать чем-то по-настоящему особенным.

Я решил сотрудничать с компанией Fxck Cancer из-за их смелого, прямого подхода к проблеме заболевания. Их работа разрушает стигматизацию, поощряет честные разговоры и способствует раннему выявлению, что находит отклик, особенно у молодой аудитории и музыкального сообщества. Его непримиримый тон делает сообщение актуальным, понятным и вдохновляющим, помогая людям встретиться с раком лицом к лицу, а не избегать его».




