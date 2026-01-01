У барабанщика COAL CHAMBER рак



Барабанщик COAL CHAMBER Mikey "Bug" Cox сообщил о том, что болен раком:



«Благодарность. Это слово часто употребляют, но в наши дни оно звучит по-другому для меня лично.



1 апреля 2025 года у меня был диагностирован рак третьей стадии. Я не уникален. Такое ощущение, что многие из нас сталкиваются с этим или знают кого-то, кто сталкивается. Это мрачно, это пугает, и это меняет жизни всех, кто находится на его орбите.



Первое, что я сказал своей жене, было то, что я собираюсь бороться изо всех сил за свою семью! Было много дней, когда я не мог встать с постели, но я не хотел, чтобы рак диктовал мне свои условия. Итак, я закончил строительство дома, над которым работал со своей компанией Bash Construction Group, и написал одну из лучших песен в своей жизни! После многолетней борьбы и абсолютно жестоких курсов лучевой терапии, химиотерапии и, в конечном счете, хирургического вмешательства я так благодарен за то, что могу сказать, что избавился от РАКА.



Второе, что я сказал себе, — это то, что мне нужно извлечь из всей этой ситуации максимум позитива. Я надеюсь, что вы присоединитесь ко мне, когда я в партнерстве с Fxck Cancer выставлю на аукцион единственную в своем роде ударную установку от ddrum, Scorpion Percussion, тарелки TRX и футляры Gator, ну а вырученные средства пойдут на повышение осведомленности, поддержку и предоставление ресурсов тем, кто может оказаться в этом непредсказуемом и нежелательном сообществе.



В ближайшие дни у меня будет очень много людей, которых я смогу поблагодарить и с которыми поделюсь своей историей, и я расскажу о некоторых замечательных людях и организациях, которые работают с нами, чтобы воплотить в жизнь мою цель.



Сегодня я радуюсь жизни, исцелению и силе, которая нужна, чтобы выжить. Мне не терпится вернуться на сцену после того, как я вылечился от рака. Предстоящие концерты обещают стать чем-то по-настоящему особенным.



Я решил сотрудничать с компанией Fxck Cancer из-за их смелого, прямого подхода к проблеме заболевания. Их работа разрушает стигматизацию, поощряет честные разговоры и способствует раннему выявлению, что находит отклик, особенно у молодой аудитории и музыкального сообщества. Его непримиримый тон делает сообщение актуальным, понятным и вдохновляющим, помогая людям встретиться с раком лицом к лицу, а не избегать его».







