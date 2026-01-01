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Барабанщик COAL CHAMBER рассказал о борьбе с раком



Mikey "Bug" Cox в недавнем интервью рассказал о недавнем диагнозе рака и лечении, которое он проходит. Вспоминая, как узнал о болезни, музыкант сказал:



«У меня есть строительная компания здесь, в Лос-Анджелесе. Этим я занимаюсь, когда не нахожусь в туре. Работа помогает мне не сидеть без дела. И вот однажды на работе я почувствовал себя очень плохо. Мы как раз собирались всей семьей лететь отдыхать в Коста-Рику, и я подумал: "Дай-ка сначала съезжу в больницу и проверюсь, чтобы потом не оказаться в больнице уже там".



Мне сделали анализы, обследования, сканирование и все такое. А когда я пришел в себя после седации, врачи сообщили, что у меня рак третьей стадии. После этого меня сразу же госпитализировали.



Все произошло как в тумане. Жена была рядом. Меня оставили в больнице, чтобы немедленно провести дополнительные обследования и выяснить, локализована ли опухоль и что вообще происходит. Уже в первый день ко мне начали заходить хирурги и врачи. И, как обычно, они рассказывают тебе все самые худшие варианты развития событий.



Поэтому поначалу мы вообще не понимали, как все может вырулить. Но около полуночи мне сделали первые серьезные обследования, а утром врачи пришли и сказали, что рак локализован. То есть его можно лечить. С этого момента все и началось».



Продолжая рассказ, Mikey отметил:



«Когда мы обо всем узнали, я не хотел писать об этом в соцсетях. Не хотел лишний раз тревожить людей. У меня очень узкий круг общения — семья и самые близкие. Я вообще довольно закрытый человек.



Если бы не COAL CHAMBER, у меня, наверное, вообще не было бы социальных сетей, потому что, по-моему, это смерть человечества. [Смеется] У каждого есть свое мнение обо всем. Поэтому мы держали все в секрете, пока не получили больше фактов. И, хотите верьте, хотите нет, диагноз мне сообщили первого апреля прошлого года — в День смеха.



После больницы я встретился со своим онкологом, мы разработали план лечения, и могу сказать абсолютно честно: все произошло ровно так, как врачи тогда описали. Буквально день в день».



Рассказывая о лечении, Cox сказал:



«Я прошел пять недель лучевой терапии. И под конец это был настоящий ад. Я похудел до 152 фунтов [около 69 килограммов]. Едва мог ходить. Было очень тяжело. Мне назначили максимально возможную дозу облучения, которую способен выдержать организм. Мы действовали агрессивно, потому что опухоль была довольно большой и ее нужно было максимально уменьшить. После этого я пять месяцев проходил химиотерапию через PICC-катетер в руке.



Каждые две недели мне приходилось сидеть по три часа в кресле для химиотерапии. Так продолжалось примерно пять месяцев. В итоге опухоль уменьшилась примерно до половины дюйма. То есть все произошло именно так, как и предсказывали врачи, и после этого мне смогли сделать операцию.



В январе я перенес операцию продолжительностью пять с половиной часов. Хирурги удалили все, что осталось от опухоли. Потом нужно было дождаться результатов анализов. И когда они пришли, врачи сообщили, что удалили абсолютно все. Все края чистые. Так что на данный момент у меня нет рака.



Но в течение следующего месяца мне предстоит еще одна операция, чтобы вернуть внутренние органы на их обычные места, потому что сейчас некоторые процессы в организме идут обходными путями. В январе все должны вернуть в нормальное состояние, и я очень надеюсь, что это будет последняя операция».



Однако последствия лечения до сих пор дают о себе знать:



«Сейчас я в основном борюсь с побочными эффектами. Например, у меня постоянно немеют ступни, руки, суставы и прочее. Поэтому последние два концерта, которые мы сыграли, были настоящим испытанием. Мы выступали пару недель назад, и играть стало немного сложнее.



Уровень энергии пока тоже далек от того, что был раньше, а я ведь играю довольно безумно. Но постепенно становится лучше. Каждый концерт проходит чуть легче предыдущего. В общем, сейчас ситуация именно такая».



Также Mikey рассказал о сотрудничестве с организацией Fuck Cancer, которая занимается повышением осведомленности о раке и важности ранней диагностики. Вместе с ней он организовал розыгрыш уникальной кастомной ударной установки.



«Я не хотел объявлять о своем диагнозе до тех пор, пока мы не убедились, что действительно выбрались из леса. Потому что, когда слышишь слово "рак", первой мыслью становится смерть. Сразу представляешь самое худшее. И каждый человек на этой планете знает кого-то, кто сталкивался с раком. А многие через это не проходят. Поэтому я решил рассказать обо всем уже после того, как мы оказались по другую сторону этого испытания. Весь этот год я работал с ребятами из Fuck Cancer над созданием той самой ударной установки, которую сейчас разыгрываю.



Поэтому так долго держал все в тайне. Просто не хотел зря волновать людей. Но я невероятно благодарен судьбе за то, что смог пройти через это. Моя жена каждый день была рядом и фактически стала моим опекуном. Она возила меня на все процедуры и приемы. Потому что, если бы все зависело только от меня, я, наверное, половину из них пропустил бы.



Музыканты, скажем так, довольно беспечные люди.



До всего этого я вообще не любил ходить по больницам. А потом дошло до того, что я практически каждый день проводил в больнице. Поэтому я просто слушал врачей, слушал свою жену и, слава Богу, теперь мы уже по другую сторону этой истории».







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