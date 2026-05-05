Coal Chamber

5 май 2026 : 		 Лидер COAL CHAMBER: «Рад, что Mikey с нами!»

29 апр 2026 : 		 У барабанщика COAL CHAMBER рак

16 янв 2025 : 		 COAL CHAMBER отменили тур

13 ноя 2024 : 		 Басистка COAL CHAMBER не против, что её считали «секси»

3 ноя 2024 : 		 Вокалист COAL CHAMBER о состоянии здоровья

4 окт 2024 : 		 COAL CHAMBER не выступят на AFTERSHOCK из-за болезни

27 фев 2024 : 		 Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки падок»

22 дек 2023 : 		 DEZ FAFARA о том, почему COAL CHAMBER опередили время

24 ноя 2023 : 		 Вокалист COAL CHAMBER: «Если вы что-то стоите, то взлетите»

15 окт 2023 : 		 Басистка COAL CHAMBER о встрече с IGGY POP

12 сен 2023 : 		 Видео полного выступления COAL CHAMBER

31 июл 2023 : 		 Видео с выступления COAL CHAMBER

30 июл 2023 : 		 Видео полного выступления COAL CHAMBER

24 июл 2023 : 		 COAL CHAMBER в 4К

22 июл 2023 : 		 Видео с выступления COAL CHAMBER

17 июл 2023 : 		 Видео с выступления COAL CHAMBER

23 июн 2023 : 		 COAL CHAMBER думают о новом

15 май 2023 : 		 Первое за восемь лет шоу COAL CHAMBER

13 мар 2023 : 		 DEZ FAFARA: «Я чуть не двинул кони, так и случился реюнион COAL CHAMBER»

8 ноя 2022 : 		 COAL CHAMBER возвращаются

21 окт 2020 : 		 DEZ FAFARA — о возможности выпуска нового альбома COAL CHAMBER

20 окт 2020 : 		 DEZ FAFARA: «COAL CHAMBER не вернутся»

6 июн 2016 : 		 DEZ FAFARA об отношениях с коллегами по COAL CHAMBER

9 сен 2015 : 		 Музыка COAL CHAMBER сочится сексом

18 авг 2015 : 		 Видео с текстом от COAL CHAMBER

14 авг 2015 : 		 Барабанщик COAL CHAMBER: «"Rivals" оказался лучше, чем каждый из нас предполагал»
Лидер COAL CHAMBER: «Рад, что Mikey с нами!»



DEZ FAFARA в недавнем интервью прокомментировал возвращение COAL CHAMBER на сцену:

«Выступление было просто безумным. Итак, прежде всего, для тех, кто не в курсе, в COAL CHAMBER мой барабанщик Mike справился с раком, у него была четвертая стадия, которая должна была его уничтожить. Я не думаю, что многие люди пережили подобное. Я наблюдал за ним — на самом деле, мне трудно говорить по этому поводу, я могу сорваться... Но я просто поддерживал его ежедневно, наблюдал, как он добивался своего. Он отличный отец, отличный муж, великий человек.

Когда мы начинали, ему было 17 лет, так что, хотя мы сблизились благодаря музыке и были друзьями, мы никогда не были "близки" из-за разницы в возрасте. Но сейчас у него ипотека, ребенок, жена. Мы сблизились на невероятном уровне. И наблюдать за тем, как он идет напролом и принимает на себя все виды химиотерапии и все то, что ему приходится делать, и занимается со мной еще и на стороне, о чем мы пока не будем говорить, было гребаным чудом.

Наблюдая, как он выходит на сцену [25 апреля] в Sick New World, наблюдая за тем, как заканчивается шоу, когда они пели "Sway", где пелось "the roof is on fire" [припев], за 10 минут до того, как мы вышли… В перерывах между песнями я даже не слышал своих мыслей, так шумела толпа. Первым, кого я обнял, был Mikey, и мы оба — я разрыдался, не побоюсь этого слова. Я был невероятно рад, что он с нами, и люди будут очень рады узнать, что было на самом деле и как он со всем справился. Но об этом в другой раз, однако за вопрос спасибо. Шоу было просто великолепным!»




5 май 2026
Corpsegrinder04
Барабанщику здоровья.
Кстати за 33 летнюю историю группа сменила три басс-гитариста, и все трое были тёлки. Не удивительно, что мужика довели до такого состояния. Нервов положил будь здоров.
 

