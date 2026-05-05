Лидер COAL CHAMBER: «Рад, что Mikey с нами!»



DEZ FAFARA в недавнем интервью прокомментировал возвращение COAL CHAMBER на сцену:



«Выступление было просто безумным. Итак, прежде всего, для тех, кто не в курсе, в COAL CHAMBER мой барабанщик Mike справился с раком, у него была четвертая стадия, которая должна была его уничтожить. Я не думаю, что многие люди пережили подобное. Я наблюдал за ним — на самом деле, мне трудно говорить по этому поводу, я могу сорваться... Но я просто поддерживал его ежедневно, наблюдал, как он добивался своего. Он отличный отец, отличный муж, великий человек.



Когда мы начинали, ему было 17 лет, так что, хотя мы сблизились благодаря музыке и были друзьями, мы никогда не были "близки" из-за разницы в возрасте. Но сейчас у него ипотека, ребенок, жена. Мы сблизились на невероятном уровне. И наблюдать за тем, как он идет напролом и принимает на себя все виды химиотерапии и все то, что ему приходится делать, и занимается со мной еще и на стороне, о чем мы пока не будем говорить, было гребаным чудом.



Наблюдая, как он выходит на сцену [25 апреля] в Sick New World, наблюдая за тем, как заканчивается шоу, когда они пели "Sway", где пелось "the roof is on fire" [припев], за 10 минут до того, как мы вышли… В перерывах между песнями я даже не слышал своих мыслей, так шумела толпа. Первым, кого я обнял, был Mikey, и мы оба — я разрыдался, не побоюсь этого слова. Я был невероятно рад, что он с нами, и люди будут очень рады узнать, что было на самом деле и как он со всем справился. Но об этом в другой раз, однако за вопрос спасибо. Шоу было просто великолепным!»







